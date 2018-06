Aurora Ramazzotti | ' Porto sempre dei pantaloni larghi | salvano in ogni occasione'

Vuoi Scommettere? Aurora Ramazzotti : “Sono proprio grata” : Vuoi Scommettere: le parole di Aurora Ramazzotti dopo la fine del programma Il nuovo programma di Canale 5 Vuoi Scommettere?, giunto al termine il 14 Giugno con la sua prima edizione, ha visto come protagoniste Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti. Mamma e figlia sono riuscite a fare ottimi ascolti con la prima edizione del programma, regalando […] L'articolo Vuoi Scommettere? Aurora Ramazzotti: “Sono proprio grata” proviene ...

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti - i fantastici quattro : L’amore fa bene. Michelle Hunziker, 41 anni, e Aurora Ramazzotti, 21, innamorate lo sono entrambe. E queste foto, nella notte benefica di Convivio 2018, lo dimostrano. Sul red carpet dell’evento mamma e figlia, infatti, non sono arrivate da sole. Ad accompagnarle, due cavalieri d’eccezione: Tomaso Trussardi, marito della conduttrice dal 2014 (e papà delle sue bambine, Sole e Celeste) e Goffredo Cerza, che con la primogenita di ...

Emma tra gli ospiti di Vuoi Scommettere? del 31 maggio con Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti : Gli ospiti di Vuoi Scommettere? sono stati annunciati. Tra i nomi del nuovo game show di Canale5 spicca il nome di Emma Marrone, reduce dal successo del suo ultimo tour organizzato per il suo ultimo disco di inediti rilasciato il 26 gennaio scorso. In studio anche Martin Castrongiovanni, Daniele Liotti, Andrea Pucci, Stefania Sandrelli, Alessia Marcuzzi e Pippo Baudo. Gli ospiti saranno chiamati ad affiancare i concorrenti e provare a ...

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti più forti dopo la minaccia dell’acido : Anche le situazioni più drammatiche possono diventare occasione di crescita e rafforzamento della propria persona. Lo sanno bene Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti, che insieme si sono trovate ad affrontare le minacce di estorsione ai danni della primogenita della showgirl e di Eros Ramazzotti. Che qualcuno volesse sfigurare la giovane con l’acido è cosa nota, dal momento che ne hanno parlato le dirette interessate già da Maurizio ...

Felice e raccomandata - Aurora Ramazzotti simbolo della nostra società : “È vero, sono raccomandata”. Di fronte ad una simile dichiarazione non so se apprezzare la franchezza di Aurora Ramazzotti o se criticarla per essere diventata il simbolo di chi sceglie “una scorciatoia”. Proprio per questo ho voluto dare il tempo alla ventunenne figlia di Michelle Hunziker di dimostrare se il posto in prima serata se lo merita o è solo frutto di una bella spinta. Debuttare su Canale 5 affianco alla madre è stato per Aurora un ...

Perché Aurora Ramazzotti vive sotto scorta? Parla Michelle Hunziker : Michelle Hunziker spiega Perché la figlia Aurora Ramazzotti ha la scorta Da qualche tempo Aurora Ramazzotti, la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, vive sotto scorta. La giovane conduttrice – oggi impegnata nel ruolo di inviata a Vuoi scommettere su Canale 5 – gira sempre con una guardia del corpo. Il motivo? Per questioni […] L'articolo Perché Aurora Ramazzotti vive sotto scorta? Parla Michelle Hunziker proviene da ...

Aurora Ramazzotti - quanto amore! Mai visto il fidanzato? Eccoli insieme. Ma con guardia del corpo al seguito… : L’aveva detto, Aurora Ramazzotti, che con il fidanzato non si è trattato di un colpo di fulmine, ma di “una tempesta d’amore” e che “non ho mai avuto una complicità così profonda con un ragazzo”. Parole di qualche tempo fa uscite dalla bocca della primogenita di Eros e Michelle Hunziker in un’intervista esclusiva rilasciata al settimanale Oggi. Insomma, Auri si dichiarava ‘cotta a ...

Aurora Ramazzotti non teme più il confronto con mamma Michelle Hunziker : Essere figlia di una star non è sempre semplice, soprattutto se tua madre si chiama Michelle Hunziker. Ne sa qualcosa Aurora Ramazzotti, che in passato ha sofferto molto per questo. Oggi la primogenita della showgirl svizzera non teme più il confronto con mamma Michelle, ma per anni è stata criticata e giudicata sul web e sui giornali, paragonata continuamente alla conduttrice, considerata spesso molto più bella di lei. Tutto è iniziato quando ...

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti giovanissime su Instagram : il dolce scatto : Quella tra Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti è una delle intese tra mamma e figlia più belle della...

