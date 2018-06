ATP Stoccarda | Federer rimanda ancora Kyrgios | è di nuovo numero 1

ATP Stoccarda - Roger Federer rimonta Kyrgios e torna numero uno del mondo : Pochini per chi è stato numero 3 del mondo e finalista Slam. ATP STOCCARDA, Semifinale: [1] R. Federer b. [4] N. Kyrgios 6-7, 2, 6-2 7-6, 5, [7] M. Raonic b. [2] L. Pouille 6-4 7-6, 3, RESULT_END

ATP Stoccarda – Federer piega Kyrgios al tie-break del terzo set : il ‘Re’ torna numero 1 al mondo : Roger Federer batte Nick Kyrgios nella semifinale di Stoccarda, al termine di un terzo set da batticuore: lo svizzero torna numero 1 al mondo Lo aspettavano tutti con ansia e Roger Federer non ha deluso le attese. Il campione svizzero ha battuto Nick Kyrgios nella semifinale dell’ATP di Stoccarda, effettuando il sorpasso su Rafa Nadal, ritornando sul trono ATP. Match complicato per Federer che cede il primo set ad un brillante Kyrgios al ...

Tennis - Roger Federer torna numero 1! Il Maestro si riprende la testa del ranking ATP - raggiunta la finale a Stoccarda : Roger Federer tornerà a essere numero 1 al mondo a partire dal prossimo lunedì. Il Maestro ha raggiunto l’obiettivo che si era prefissato all’inizio della settimana e si riprende la vetta del ranking ATP scalzando Rafael Nadal che aveva difeso il piazzamento trionfando al Roland Garros la scorsa settimana. Il Campione di Basilea torna ai vertici grazie alla sofferta vittoria sull’australiano Nick Kyrgios (6-7, 6-2, 7-6) che gli ...

ATP Stoccarda – Federer in semifinale : Roger stende Pella e mette il n°1 nel mirino : Roger Federer supera Guido Pella in due set e accede alla semifinale del torneo ATP di Stoccarda: il tennista svizzero, in caso di finale, sarà numero 1 al mondo Dopo la vittoria all’esordio contro M. Zverev, il cammino di Roger Federer al torneo ATP di Stoccarda prosegue con un nuovo successo. Il tennista svizzero supera l’argentino Guido Pella in due set, entrambi vinti con il punteggio di 6-4, in poco più di un’ora di gioco. Federer accede ...

ATP Stoccarda – Il ritorno del Re! Federer si scrolla un po’ di ruggine e supera Zverev al 3° set : Roger Federer ritorna in campo dopo la pausa sul rosso. Il tennista svizzero bagna l’esordio a Stoccarda con una vittoria su Mischa Zverev Dopo aver saltato l’intera stagione sul rosso per il secondo anno di fila, Roger Federer ritorna in campo a Stoccarda, per il primo appuntamento della stagione erbivora. Il tennista svizzero, attualmente numero 2 del ranking mondiale maschile, bagna l’esordio nell’ATP di Stoccarda con una vittoria. Federer ha ...