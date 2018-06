Atletica – Meeting internazionale di Marsiglia | Libania Grenot sfida un cast di primo

Atletica – Randazzo in pedana a Leverkusen - Fofana al Meeting di Berna : Tanti appuntamenti con l’Atletica oggi, 16, giugno: Randazzo a Leverkusen, Fofana e 4×400 a Berna Sempre sabato 16 giugno trasferta tedesca per l’argento europeo U23 del lungo Filippo Randazzo atteso in pedana al Bayer Classic di Leverkusen. Il rosso saltatore delle Fiamme Gialle ha alle spalle il 7,88 della scorsa settimana a Jesolo, ma l’azzurro punta a riffacciarsi oltre il muro degli 8 metri. Per l’occasione ...

Atletica – Meeting Internazionale di Ginevra : splendide vittorie di Re e Pedroso : Meeting Internazionale di Ginevra: brillanti vittorie di Re 45.31 e Pedroso 54.98 Protagonisti azzurri sulla pista di Ginevra. Nel Meeting Internazionale della città svizzera, vittoria sui 400 metri per Davide Re che sfreccia in 45.31. Il 25enne delle Fiamme Gialle mette a segno il nuovo primato personale, migliorando il 45.40 della scorsa stagione al Terminillo, e sale così al quinto posto nelle liste italiane alltime della specialità a soli 19 ...

Atletica – Meeting IberoAmericano : a Huelva vittoria di Grenot nei 400 metri : Libania Grenot vince i 400 metri in Spagna, bel progresso per la Merlo nei 300 siepi Libania Grenot senza rivali in Spagna. Stasera al 14° Meeting IberoAmericano di Huelva, la bi-campionessa europea dei 400 metri si impone nettamente sul giro di pista in 51.81. La panterita delle Fiamme Gialle rifila mezzo secondo alla portoghese Catia Azevedo (52.31). Per la primatista nazionale è il season best alla quarta uscita dell’anno: fin qui nel ...

Atletica – Meeting di Ginevra - l’azzurro Desalu sfida Cristophe Lemaitre sui 200 : Il campione italiano assoluto Eseosa “Fausto” Desalu dovrà vedersela con il bronzo olimpico Christophe Lemaitre sui 200 di Ginevra Azzurri in direzione Ginevra. Sabato 9 giugno una nutrita pattuglia italiana si prepara a invadere corsie e pedane del Meeting elvetico, con le gare di velocità a catalizzare l’interesse. Attenzione ai 200 metri dove il campione italiano assoluto Eseosa “Fausto” Desalu (Fiamme Gialle), ...

Atletica – Meeting di Oordegem : Aceti da sogno - Bellò fa progressi sugli 800 : Al Meeting di Oordegem, in Belgio, Bellò si migliora 2.02.28, Aceti 46,26 Al Meeting di Oordegem il campione europeo under 20 dei 400 metri Vladimir Aceti apre la sua stagione outdoor sul giro di pista in 46.26. In Belgio il 19enne, neo arruolato in Fiamme Gialle, si piazza secondo nella sua serie vinta dall’ivoriano Christopher Naliali in 46.15, anche se il crono più veloce stasera è il 45.35 del sudafricano Taphelo Phora nel primo ...

Atletica - Filippo Tortu vince finale 100 metri/ Meeting Savona : a due centesimi dal record di Mennea : Filippo Tortu, record personale a Savona: 10"03 sui 100 metri, a un soffio da Mennea per il velocista lombardo di soli 19 anni che si migliora di 12/100(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 19:17:00 GMT)

Atletica – VII Meeting internazionale di Savona : che record per Tortu - l’azzurro a 8 centesimi da Mennea : Fultimi a Savona: Jacobs 10.04 nel vento, Tortu risponde 10.09 E’ l’atteso giorno della velocità al VII Meeting internazionale di Savona (diretta streaming su www.Atletica.tv). Filippo Tortu e Marcell Jacobs sono due fulmini sul rettilineo azzurro del Fontanassa. Il campione europeo under 20 dei 100 metri nel primo round dei 100 metri (la finale è in programma alle 18.20) sfreccia in 10.09 (vento +1.2), un crono che lo catapulta al ...

Atletica – Savona Meeting : in pista Tortu - Jacobs e Howe : Al VII Meeting Internazionale Città di Savona – Memorial Giulio Ottolia vedremo Tortu, Jacobs e Howe Il Progetto Meeting FIDAL fa uno sprint in Liguria. Il gran giorno è mercoledì 23 maggio, quando scatterà l’ora del VII Meeting Internazionale Città di Savona – Memorial Giulio Ottolia. Al Fontanassa fari puntati anche quest’anno sulle gare di velocità e sui 100 metri che schierano il campione europeo under 20 ...

Atletica – Brixia Meeting : vittoria della Lombardia nella 36ª edizione : 36ª edizione Brixia Meeting: vittoria alla Lombardia Giovani talenti a Bressanone (Bolzano) nell’edizione numero 36 del Brixia Meeting, il classico incontro internazionale dedicato agli under 18. Torna a vincere una squadra italiana con il netto successo della Lombardia a quota 559 punti davanti ai tedeschi della Baviera (521,5) e al Veneto (513), dopo quattro affermazioni consecutive di un’altra formazione della Germania, quella del ...