Atletica – L’Italia si conferma regina della WMRA International Youth Cup

Atletica - Giochi del Mediterraneo 2018 : i convocati dell’Italia. 57 azzurri a Tarragona : La delegazione italiana che parteciperà ai prossimi Giochi del Mediterraneo, in programma dal 22 giugno al 1° luglio a Tarragona, in Spagna, sta prendendo forma. Nell’Atletica sono 57 i convocati dell’Italia, ovvero 34 uomini e 23 donne. Nei 100m parteciperanno Federico Cattaneo e Marcel Jacobs, con Filippo Tortu che sarà a disposizione, così come Andrew Howe, soltanto della 4×100. Sulla distanza dei 5000 metri, invece, occhi ...

Atletica – Jesolo : Golitin fa 10.07 - l’Italia si accaparra 5 ori : Il 21enne francese, Amaury Golitin, sfreccia ai Campionati del Mediterraneo Under 23: è il sesto crono europeo dell’anno La prima giornata dei Campionati del Mediterraneo Under 23 di Jesolo (Venezia), è illuminata dal lampo sui 100 metri del francese Amaury Golitin, che sfreccia in finale 10.07 (+1.1), balzando al sesto posto nelle liste europee dell’anno. Il francese nelle batterie si migliora da 10.35 (il precedente primato ...

Atletica – Mediterranei U23 : l’Italia Team per Jesolo 2018 : Per la terza edizione della rassegna Mediterranei U23, in programma sabato 9 e domenica 10 giugno, convocati 80 atleti: 40 uomini e 40 donne Il Direttore Tecnico del settore giovanile e allo Sviluppo Stefano Baldini ha ufficializzato i nomi degli atleti convocati per i Campionati del Mediterraneo under 23, in programma sabato 9 e domenica 10 giugno 2018 a Jesolo (Venezia). Gli atleti del Team azzurro che parteciperanno alla terza edizione della ...

Atletica - Golden Gala Roma 2018 : tutti i risultati. Samba - Baker - Manyonga e Kuchina stellari! Tortu e Vallortigara lanciano l’Italia : Allo Stadio Olimpico di Roma si è disputato il Golden Gala 2018 di Atletica leggera, quarta tappa della Diamond League. Tanto spettacolo nella notte della capitale con tantissimi campioni che hanno reGalato prestazioni importanti meritevoli di nota. L’Italia ha brillato con Filippo Tortu ed Elena Vallortigara, le annunciate stelle internazionali non si sono tirate indietro e hanno confezionato tempi e misure di notevole ...

Atletica - Golden Gala 2018 : l’Italia vuole andare veloce. Filippo Tortu e Marcel Jacobs per stupire l’Olimpico : Sarà una notte magica per Filippo Tortu e Marcel Jacobs che vorranno essere assoluti protagonisti al Golden Gala 2018: giovedì 31 maggio i due velocisti saranno le punte di diamante dell’Italia nell’evento di casa, la quarta tappa della Diamond League di Atletica leggera sbarca a Roma e si preannuncia grande spettacolo. Dopo quanto visto dieci giorni fa a Savona, c’è grande attesa attorno ai nostri due alfieri che cercheranno ...

Atletica - Golden Gala Roma 2018 : 100 metri stellari - la gara regina con Baker e Coleman. L’Italia sogna con Tortu e Coleman : Il Golden Gala 2018 regalerà grande spettacolo a tutti gli appassionati di Atletica leggera, la grande classica di Roma si preannuncia altamente spettacolare e avvincente. Il piatto forte della serata di giovedì 31 maggio saranno i 100 metri maschili (ore 21.35). Il parterre è infatti davvero stellare, degno di una Finale mondiale con alcuni big internazionali della velocità pronti a scannarsi per lo scettro dell’Olimpico di Roma dove ...

Atletica - URAGANO TORTU! Sfiorato il record italiano di Mennea nei 100! Jacobs a 10?08 - l’Italia torna a sognare! : Un URAGANO si è abbattuto sul Fontanassa di Savona, un fulmine è scheggiato via sul rettilineo dell’impianto ligure e ha ridestato l’Atletica leggera italiana. Una stella capace di scaldare tutti gli appassionati e di farli sognare. Filippo Tortu ha letteralmente riscritto la storia dell’Atletica leggera italiana: il 19enne ha corso i 100 metri in uno strepitoso 10.03 (0.7 m/s di vento a favore) nella finale del meeting locale, ...

Atletica - Coppa Europa 10000m : spettacolo a Londra - l’Italia punta su Yeman Crippa : Sabato 19 maggio si disputerà la Coppa Europa dei 10000 metri. Al Parliament Hill Athletics Track di Londra (alle prese con il royal wedding del Principe Harry) andrà in scena la 22esima del trofeo continentale che premierà i migliori fondisti in circolazione. L’Italia si affida soprattutto a Yeman Crippa che torna a gareggiare dopo il notevole 13:18.83 siglato sui 5000m a Palo Alto (sesto azzurro di tutti i tempi, mai nessuno su questi ...

Atletica - Mondiali marcia a squadre 2018 : l’Italia si affida a Palmisano e Giorgi. Gonzalez sfida la Cina - Giappone top tra gli uomini : Nel weekend del 5-6 maggio si disputeranno a Taicang (Cina) i Mondiali a squadre di marcia. L’Italia punta soprattutto sulla gara femminile per poter dire la sua, di seguito le quattro gare in programma (seniores) ai raggi X. 20 CHILOMETRI (FEMMINILE) – La messicana Maria Guadalupe Gonzalez torna a Taicang, dove ha debuttato a livello internazionale quattro anni fa, per difendere il titolo conquistato due stagioni fa. La ...

Atletica - Mondiali di marcia a squadre 2018 : i convocati dell’Italia. Giorgi e Palmisano guidano gli azzurri a Taicang : Nel weekend del 5-6 maggio si disputeranno i Mondiali a squadre di marcia. A ospitare l’evento sarà Taicang, città cinese che accolse la manifestazione anche nel 2014. L’Italia sarà presente all’evento con 19 atleti (12 uomini e 7 donne). Gli azzurri sono partiti in questi giorni in modo da abituarsi al fuso orario e alle condizioni climatiche del posto. La nostra Nazionale si affida soprattutto ad Eleonora Giorgi (quinta ...

Atletica - Europei 2018 : i convocati dell’Italia per la Maratona. Meucci e Straneo a caccia delle medaglie : L’Italia ha ufficializzato la composizione delle squadre di Maratona per gli Europei 2018 di Atletica leggera che si disputeranno a Berlino (Germania) dal 6 al 12 agosto. Il Consiglio Federale della FIDAL ha rivelato quali saranno gli azzurri che si cimenteranno sui 42 chilometri. Le punte di diamante sono Daniele Meucci che cercherà di difendere il titolo conquistato quattro anni fa e Valeria Straneo, due volte argento ai Mondiali. Da ...

Atletica - Mondiali Marcia 2018 : i convocati dell’Italia. Presenti Antonella Palmisano - Eleonora Giorgi - Marco De Luca e Giorgio Rubino : La Direzione Tecnica Federale ha ufficializzato l’elenco dei convocati per i Campionati del Mondo di Marcia a squadre, in programma sabato 5 e domenica 6 maggio a Taicang, in Cina. L’Italia parteciperà con 19 atleti, 12 uomini e 7 donne, compresi i 4 giovani in gara tra gli under 20 (Nicolas Fanelli, Davide Finocchietti, Riccardo Orsoni e Valeria Disabato). Tra i convocati spicca la presenza nella 20 km femminile di Antonella Palmisano, ...

Atletica - l’Italia si mette in marcia : Eleonora Giorgi vince a Podebrady - Antonella Palmisano seconda a Rio Maior : Ottimo sabato per l’Italia di Atletica leggera che ha saputo mettersi in luce nelle prove di marcia. Eleonora Giorgi ha vinto la 20km di Podebrady (Repubblica Ceca), tradizionale appuntamento internazionale. La 28enne lombarda ha dettato il passo dall’inizio alla fine imponendosi in 1h28:49: si tratta del suo miglior tempo nelle ultime due stagioni. Dopo aver completato i primi cinque chilometri in 22:04, l’azzurra è transitata ...