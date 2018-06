Atletica – Campionati Italiani Allievi | Menchini si conferma campionessa d’Italia

Atletica – Campionati del Mediterraneo U23 - tutto pronto per l’attesa manifestazione giovanile : tutto pronto per i Campionati del Mediterraneo U23 di Jesolo, in programma nel week-end a Jesolo Si inizia con il… Sorriso. I Campionati del Mediterraneo U23 di Jesolo (Venezia), in programma sabato 9 e domenica 10 giugno dalle 15.00 allo stadio Armando Picchi, hanno vissuto oggi il loro primo appuntamento ufficiale sulla terrazza sul mare di Villa Sorriso, affacciata sulle spiagge che caratterizzano la nota località turistica veneziana. Ad ...

Atletica – I risultati dei campionati Juniores di Agropoli : Nella giornata finale dei campionati Italiani Juniores e Promesse, il saltatore romano Forte diventa il terzo under 23 di sempre a livello nazionale Gran finale per i campionati Italiani Juniores e Promesse ad Agropoli (Salerno). Nel triplo under 23 arriva in chiusura il salto di Simone Forte (Fiamme Gialle) con 16,73 (+1.7) all’ultimo tentativo che vale il terzo posto di sempre tra le promesse a livello nazionale e lo standard di iscrizione ...

Atletica – Campionati Studenteschi : a Palermo due giornate di gare : A Palermo i Campionati Studenteschi 2018: due giornate di gare e atleti da tutta Italia Due giornate di Atletica e mille atleti in gara da tutta Italia. Dai Campionati Studenteschi di Palermo parte un messaggio importante: no alle mafie e viva la cultura della legalità. La Finale nazionale per gli Istituti di 2° grado – organizzata dal MIUR, in collaborazione con FIDAL, CONI e CIP – si è aperta mercoledì nel ricordo collettivo del ...

Atletica – Campionati di Società Assoluti 2018 : Fassinotti debutta nell’alto a Rieti : Campionati di Società Assoluti 2018: Fassinotti in gara a Rieti Dopo i lampi di Tortu e Jacobs a Savona e in attesa della grande notte del Golden Gala Pietro Mennea, l’Atletica italiana si prepara alla seconda prova regionale dei Campionati di Società Assoluti 2018. Nel weekend di sabato 26 e domenica 27 maggio si gareggia in 16 sedi per decretare i club che parteciperanno alle quattro finali nazionali del 23-24 giugno. La Finale Oro che ...

Atletica Leggera - i risultati dei Campionati regionali di Società Cadetti svolti a Enna : TRINACRIA SPORT 33:13.11 335 4 LA MASTRA SALVATORE 2003 CM ETNAtletica SAN PIETRO CLARENZ 33:55.21 299 4 100 CADETTE SERIE risultati Serie Unica CAMPO SCUOLA `TINO PREGADIO` Data: 20/05/18 Clas.Pett. ...

Atletica - Campionati Italiani 10000m : Stefano La Rosa batte Daniele Meucci in volata - tris di Rosaria Console : A Ferrara si sono disputati i Campionati Italiani dei 10000 metri. Testa a testa tra due maratoneti al maschile: Stefano La Rosa e Daniele Meucci hanno condotto la gara in coppia ma a un giro e mezzo dalla fine è stato il carabiniere grossetano a piazzare l’allungo e a battere il Campione d’Europa di Maratona in volata. La Rosa si impone con il tempo di 28:36.86, due secondi meglio del pisano (28:38.94) che sta lavorando proprio per ...

Atletica - Campionati Mondiali a squadre Taicang - settimo posto per l'Italia nella 50 km maschile : Monopolio cinese nella 'giovane' 50km femminile dominata da Liang Rui in 4h04:36 , un crono che dopo appena nove mesi riscrive di un minuto e mezzo il record del mondo della portoghese Ines ...