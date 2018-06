Aston Martin Vantage GT3 e GT4 | il debutto alla 24 Ore di Le Mans

Aston Martin - in vendita all’asta la mitica auto di James Bond [GALLERY] : La vettura vanta tutti i trucchi di 007 ancora funzionanti e potrebbe superare la precedente vendita da 4 milioni di euro La mitica Aston Martin DB5 utilizzata nei film di James Bond, a partire da Goldfinger andrà in vendita all’asta. In realtà non è la prima volta che la vettura viene messa all’incanto, infatti nel 2001 fu venduta per 200 mila dollari, mentre nel 2010 raggiunse i 4 milioni di dollari. Ora la vettura sarà venduta il ...

Aston Martin - A Le Mans debuttano le Vantage GT3 e GT4 : L'Aston Martin ha deciso di fare le cose in grande per l'edizione 2018 della 24 Ore di Le Mans. Oltre al debutto della nuova Vantage GTE in gara, all'organizzazione del Michelin Aston Martin Racing Le Mans Festival con il debutto in gara della Vulcan AMR e all'anteprima della serie limitata della Rapide AMR sono state infatti presentate in anteprima mondiale le Vantage GT3 e GT4, che saranno offerte ai team privati. La Vantage GT3 sarà ...

Aston Martin Rapide AMR - nata per la pista" : ... quello delle competizioni e quello della produzione di serie, è molto stretto e riversa sui modelli 'stradali' l'esperienza acquisita sui circuiti di tutto il mondo. E proprio per descrivere al ...

Aston Martin - Rapide AMR : La Aston Martin ha scelto la cornice della 24 Ore di Le Mans per presentare la nuova Rapide AMR. La serie speciale della berlina-coupé, presentata nel 2017 come concept al Salone di Ginevra, sarà costruita in soli 210 esemplari. Le consegne sono previste a fine 2018 con un prezzo di riferimento, per il mercato tedesco, che parte da 229.950 euro. L'aspirato da 600 CV e la nuova aerodinamica. La firma dell'Aston Martin Racing porta in dote un ...

Aston Martin - Test in pista per la DBS Superleggera : Il debutto della nuova Aston Martin DBS Superleggera incombe: la Casa britannica ha infatti annunciato che nel mese di giugno toglierà i veli dalla sua nuova sportiva che andrà a posizionarsi al vertice massimo della gamma. Nonostante l'attesa stia per finire, i collaudi della DBS procedono con dei prototipi dotati di carrozzerie non definitive: i modelli appena avvistati al Nürburgring dispongono di alcuni dettagli provvisori e di coperture di ...

Aston Martin - La Vulcan debutta al Racing Festival di Le Mans : La Aston Martin Vulcan debutterà a Le Mans. Non potrà partecipare alla 24 Ore, trattandosi di un modello creato senza seguire i regolamenti Fia, ma farà la sua prima uscita ufficiale alla Michelin Aston Martin Racing Festival, l'evento che si terrà sul circuito francese nello stesso weekend della gara, valevole per il mondiale WEC.La Vulcan contro le altre Aston. Finora, la Vulcan è stata utilizzata solo nei track day privati organizzati dalla ...

Blancpain GT Series - a Silverstone arriva il turno della Aston Martin : Silverstone - Dopo che a monopolizzare i primi tre appuntamenti della stagione è stata la Audi, a Silverstone è arrivato il turno della Aston Martin . Un dominio totale quello della vettura inglese ...

Aston Martin - Al via la produzione della Vantage : Con una breve cerimonia nella fabbrica di Gaydon, è stata avviata la produzione della nuova Vantage. Le consegne ai clienti inizieranno entro la fine del mese di maggio e per il momento il modello sarà proposto esclusivamentre con carrozzeria coupé e con il V8 biturbo di 4.0 litri da 510 CV e 685 Nm fornito dalla AMG.La precedente V8 è l'Aston più venduta della storia. La nuova Vantage avrà il compito di confermare il successo della precedente ...

Aston Martin DB11 AMR - la GT corsaiola : Ma quanto è bella la DB11, (Volante inclusa, ovviamente)? Pensate che presto potrete averla anche nella sua nuova più potente versione Aston Martin Racing. La DB11 AMR, infatti, è equipaggiata con l’ultima specifica del suo possente V12 biturbo. In questa variante la GT inglese è in grado di erogare 639 CV con 700 Nm di coppia massima, a partire da soli 1500 giri/min. A cambiare, rispetto alla versione base, è l’assetto, con ...

Aston Martin - Avvistato un prototipo della DBS Superleggera Volante : L'Aston Martin ha da poco confermato ufficialmente il lancio della DBS Superleggera, che debutterà nel corso del mese di giugno. Non stupisce, quindi, che siano stati avvistati su strada i prototipi della sportiva, nonostante i test siano ormai vicino alla conclusione. La Casa di Gaydon non aveva fornito informazioni sull'eventuale disponibilità di variante coupé e Volante, ma proprio quest'ultima è ora ufficializzata grazie alle ...

Aston Martin DB11 AMR : regalità formato racing : ROMA - Aston Martin non è solo l'auto di James Bond ma un marchio capace di vincere , e tanto, nelle più prestigiose gare del motorsport. A partire dalla 24 Ore di Le Mans, che anche nell'edizione ...

Aston Martin DB11 AMR - quando il gioco si fa duro meglio scegliere come 007 – FOTO : Aston Martin DB11 AMR: il nuovo bolide da sogno della casa inglese è servito. Si tratta della versione più sportiva della nobile GT del marchio, come testimoniano i suoi numeri d’eccezione: sotto al cofano c’è un motore V12 biturbo di 5,2 litri di cilindrata, 639 cavalli di potenza massima e ben 700 Nm di coppia motrice. Un oceano di esuberanza messo a terra dalla trasmissione con cambio automatico ZF a otto marce e dalla trazione ...

Aston Martin DB11 AMR - La sportiva britannica supera i 330 km/h : L'Aston Martin ha finalmente tolto i veli alla AMR, la più cattiva delle DB11. L'attesa sportiva della Casa britannica monta un V12 di 5,2 litri da 639 CV a 6.500 giri e 700 Nm di coppia massima a 1.500 giri, abbinato al noto automatico ZF a otto marce. in vendita con prezzi a partire da 174.995 sterline nel Regno Unito, da 241.000 dollari negli Stati Uniti e da 218.595 euro in Germania, con prime consegne previste entro l'estate. ...

Aston Martin Vantage V600 2018 - solo 14 e su misura : Nella lunga storia della Aston Martin ci sono stati un’infinità di modelli speciali, tra cui la Vantage V600 del 1998, ovvero la versione più estrema della prima sportiva costruita a Gaydon nell’era moderna. Sotto il cofano c’era un 5.3 V8 bi-turbo che erogava 600 CV, in un’epoca in cui ne bastavano la metà per fare di un’auto una vera sportiva. Oggi la Vantage V600 rinasce, o meglio rinascerà in soli 14 esemplari ...