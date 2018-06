Ascolti tv | vincono i Mondiali ma la coppia Blasi-Savino delude

Ascolti TV | Martedì 5 giugno 2018. I Wind Music Awards vincono senza botto (19.2%) - Pelè 12.6% - Floris 10.4% : Wind Music Awards Su Rai1 il primo appuntamento con I Wind Music Awards 2018 ha conquistato 4.131.000 spettatori pari al 19.2% di share (qui gli Ascolti dello scorso anno). Su Canale 5 il film Pelè ha raccolto davanti al vide 2.773.000 spettatori pari al 12.6% di share. Su Rai2 The Call ha interessato 1.267.000 spettatori pari al 5.4% di share. Su Italia 1 il film Il mistero delle pagine perdute ha intrattenuto 1.567.000 spettatori (7.4%). Su ...

Gli Ascolti de Il Capitano Maria vincono sul Grande Fratello 2018 - finale aperto per la serie : e la 2ª stagione? : Ottimi gli ascolti de Il Capitano Maria, che chiude in bellezza la sua prima stagione facendo presagire un seguito. La quarta e ultima puntata ha infatti registrato 5.620.000 spettatori pari al 22.7% di share. Numeri in calo rispetto al debutto segnato da oltre 7mila spettatori, ma tuttavia buoni se si guarda alla concorrenza su Canale5 rappresentata da il Grande Fratello 2018 - che ha registrato 3.738.000 spettatori pari al 21.8% di ...