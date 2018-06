Ascolti tv 15 giugno 2018 | i dati di Ora o mai più e Balalaika

Ascolti TV | Venerdì 15 giugno 2018. In 7 mln per Portogallo-Spagna (33.3%). Flop Balalaika (10.4%) - Ora o Mai Più 20.7% - : Ilary Blasi e Nicola Savino Su Rai1 – dalle 21.45 alle 0.12 – la seconda puntata di Ora o Mai Più ha conquistato 3.709.000 spettatori pari al 20.7% di share. Su Canale 5 – dalle 20 alle 21.52 – la partita Portogallo-Spagna ha raccolto davanti al video 7.027.000 spettatori pari al 33.3% di share. A seguire Balalaika raccoglie 1.680.000 spettatori con il 10.4%. Su Rai2 The Gunman ha interessato 864.000 spettatori pari al ...

Ascolti TV | Venerdì 15 giugno 2018. Ora o Mai Più 20.7% - in 7 mln per Portogallo-Spagna (33.3%). Flop Balalaika (10.4%) : Ilary Blasi e Nicola Savino Su Rai1 la seconda puntata di Ora o Mai Più ha conquistato 3.709.000 spettatori pari al 20.7% di share. Su Canale 5 la partita Portogallo-Spagna ha raccolto davanti al video 7.027.000 spettatori pari al 33.3% di share. A seguire Balalaika raccoglie 1.680.000 spettatori con il 10.4%. Su Rai2 ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Lethal Weapon ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 La ...

Ascolti TV | Giovedì 14 giugno 2018. Hunziker non va oltre il 16.3% - Don Matteo in replica 14.5%. L’apertura dei Mondiali al 20.4% - Russia-Arabia Saudita 29.8% : Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti Su Rai1 la fiction in replica Don Matteo - in onda dalle 21.30 alle 23.47 – ha conquistato 2.970.000 spettatori pari al 14.5% di share. Su Canale 5 l’ultima puntata di Vuoi Scommettere? - in onda dalle 21.16 alle 00.8 – ha raccolto davanti al video 3.211.000 spettatori pari al 16.3% di share. Su Rai2 l’esordio della seconda stagione di MacGyver ha interessato 811.000 spettatori pari ...

Ascolti TV | Mercoledì 13 giugno 2018. Un Matrimonio da Favola 13.6% - Chi l’ha visto? 12.3% - Avanti un Altro! An Italian Crime Story 11.6%. Il Supplente parte dal 7.5% : Avanti un Altro! - An Italian Crime Story Su Rai1 Un Matrimonio da Favola ha conquistato 2.968.000 spettatori pari al 13.6% di share. Su Canale 5 Avanti un Altro! – An Italian Crime Story ha raccolto dAvanti al video 2.571.000 spettatori pari all’11.6% di share. Su Rai2 Il Supplente ha interessato 1.643.000 spettatori pari al 7.5% di share. Su Italia 1 Tiki Taka Russia ha intrattenuto 634.000 spettatori (3.2%). Su Rai3 Chi l’ha ...

