Ascolti | Portogallo-Spagna col 33 | 3% si aggiudica il prime time

Ascolti TV | Venerdì 15 giugno 2018. In 7 mln per Portogallo-Spagna (33.3%). Flop Balalaika (10.4%) - Ora o Mai Più 20.7% - : Ilary Blasi e Nicola Savino Su Rai1 – dalle 21.45 alle 0.12 – la seconda puntata di Ora o Mai Più ha conquistato 3.709.000 spettatori pari al 20.7% di share. Su Canale 5 – dalle 20 alle 21.52 – la partita Portogallo-Spagna ha raccolto davanti al video 7.027.000 spettatori pari al 33.3% di share. A seguire Balalaika raccoglie 1.680.000 spettatori con il 10.4%. Su Rai2 The Gunman ha interessato 864.000 spettatori pari al ...