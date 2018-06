Arrivano le nuove divise Alitalia firmate Alberta Ferretti

Wind prepara le nuove offerte estive che Arrivano fino a 20 GB di traffico Internet : Wind si prepara a lanciare le nuove offerte estive, che entreranno in vigore a partire da lunedì 18 giugno. In arrivo offerte vantaggiose con traffico Internet fino a 20 GB. L'articolo Wind prepara le nuove offerte estive che arrivano fino a 20 GB di traffico Internet proviene da TuttoAndroid.

Berlusconi dietro Elliott o Li? Arrivano nuove smentite dalla famiglia : “che barzelletta” : Pier Silvio Berlusconi ha risposto a tono alle illazioni circolate attorno al presunto coinvolgimento del padre nella nuova proprietà targata Li “Mio padre dietro Elliott o Li? E’ una barzelletta che fa ridere, per non dire altro, ben peggio”. Così l’amministratore delegato di Mediaset Pier Silvio Berlusconi, rispondendo ai cronisti che gli chiedevano che cosa ne pensasse delle voci sul Milan. Su questo, avverte ...

Trenitalia - le nuove divise estive Arrivano in ritardo : caos e proteste tra i dipendenti : A volte può succedere che anche la divisa arrivi in ritardo. La 'rivoluzione del look' di Trenitalia infatti è stata già annunciata. D'estate addio alla giacca, arriva la polo blu. Ma un problema con ...

Microsoft Store : Arrivano nuove PWA per Windows 10 e Windows 10 Mobile : Continua ad aumentare il numero delle Progressive Web App che Microsoft rilascia gradualmente sul proprio Store dimostrando di tenere molto a questa tipologia di applicazione che, secondo molti, potrebbe ridurre il cosiddetto app-gap. Di recente, alla lista si sono aggiunte 7 nuove PWA ovviamente disponibili per Windows 10, Windows 10 Mobile e Windows Mixed Reality. Nonostante non siano famosissime, queste riguardano i più disparati settori: dai ...

Microsoft Surface Tablet : Arrivano nuove indiscrezioni! : Qualche giorno fa vi abbiamo riportato la notizia circa la possibilità di vedere nei prossimi mesi un nuovo prodotto Surface che farà concorrenza al conosciutissimo iPad di Apple! La caratteristica principale di questo Surface Tablet, non sarà il processore, nè la memoria RAM, nè tanto meno la densità pixel del display; la caratteristica che lo contraddistinguerà sarà il prezzo: 400€! I nostri colleghi di WindowsUnited, ci hanno fornito maggiori ...

Vegeth e Zamasu Arrivano in Dragon Ball FighterZ settimana prossima : nuove immagini : Bandai Namco ha finalmente svelato tutte le sue carte sui prossimi due DLC di Dragon Ball FighterZ: Vegeth Super Saiyan Blue e Fused Zamasu si aggiungeranno al roster del picchiaduro di Arc System Works, come promesso entro fine maggio. Il publisher ha svelato nuove immagini per i due combattenti e la data di uscita ufficiale. Vediamo insieme tutte le novità. Sia Vegeth Super Saiyan Blue che Fused Zamasu, personaggi comparsi in Dragon Ball ...

Dragon Ball FighterZ : Arrivano le nuove modalità Party Battle e FighterZ Cup : Bandai Namco Entertainment Europe ha annunciato che le modalità Party Battle e FighterZ Cup saranno giocabili presto in Dragon Ball FighterZ. Queste nuove modalità online sono state aggiunte tramite l'aggiornamento gratuito del 9 maggio.Il primo evento Party Battle sarà live oggi su PlayStation 4, Xbox One e PC.Questa nuova modalità offre nuove feature per i guerrieri online: 3 giocatori dovranno unire le forze in scontri co-op. La cooperazione ...

Microsoft Launcher : Arrivano su Android tante nuove funzionalità : Microsoft Launcher si è appena aggiornato sul Google Play Store alla versione 4.9.0.42615 portando con sè le novità introdotte nella beta alcune settimane fa. Changelog Introdotta una nuova gesture personalizzabile per la pressione del pulsante Home. Aggiunta la possibilità di mostrare i nomi delle app o delle cartelle nella dock. Migliorato il processo di importazione del layout della schermata Home. Aggiunta la possibilità di ordinare le app ...

Rugby - Arrivano le nuove regole? A Perth il test del World Series Rugby : supermeta da 9 punti e più velocità : nuove regole per il Rugby? Il futuro potrebbe essere proprio questo. Oggi prenderà il via la prima edizione del World Series Rugby, un torneo a cui parteciperanno anche Samoa, Tonga, Figi, Hong Kong e voluto da Andrew Forrest, il Presidente di Western Force. La Federazione Internazionale ha dato il permesso di testare le nuove regole con la possibilità di adottarle nei massimi tornei ufficiali nel prossimo futuro: mete da nove punti (sette per ...

Videochiamate WhatsApp - Arrivano nuove notizie dall’evento F8 : Sono attese da un bel po' le Videochiamate di gruppo per WhatsApp, di cui si sta parlando tanto, ma che ancora non sono arrivate nel concreto. A margine dell'evento di iniziazione dell'F8 in corso a San José, Facebook, che sappiamo avere rilevato ormai da diverso tempo il servizio di messaggistica istantanea, ha fatto sapere che la funzionalità verrà integrata a partire dai prossimi mesi, sebbene non siano state fornite indicazioni più precise ...

Milano : trasporto pubblico - Arrivano nuove linee e prolunga orario invernale : Milano, 26 apr. (AdnKronos) - linee notturne, potenziamento del servizio nei quartieri di periferia e prolungamento dell’orario invernale. Queste le principali novità della programmazione del trasporto pubblico locale realizzata da Comune di Milano e Atm a seguito della proroga del contratto di serv

Le nuove schede di profilo della G Suite Arrivano sui client web di Google Calendar e Google Plus : Le nuove schede con le informazioni di profilo della G Suite sono ora disponibili sui client web di Google Calendar e Google Plus e nei prossimi mesi arriveranno anche per altre web app. Sono pensate per mettere in primo piano le informazioni di profilo quando si passa con il mouse sul nome o sull'immagine di profilo di un altro utente sul web. L'articolo Le nuove schede di profilo della G Suite arrivano sui client web di Google Calendar e ...

Flixbus : Arrivano nuove tratte in Italia : Flixbus, la nota compagnia di viaggi ha riscosso tantissimo successo in Europa e in Italia grazie ai prezzi molto competitivi. Di recente è stata confermata la strategia di aumentare il numero di tratte in tutta la penisola Italiana. A dare maggior risalto a questa decisione è anche l'arrivo di Flixtrain, appartenente alla stessa società. Le modifiche riguardano i percorsi al nord, al centro ed al sud Italia. Questo era il momento migliore per ...

Maschere viso - Arrivano le nuove generazioni : Che una maschera viso possa diventare oggetto di culto può sorprendere. Ma dietro al successo di questo beauty step c’è una schiera di case cosmetiche coreane agguerritissime che pur di finire sui social e dichiarare il sold out in una settimana scatenano ingredienti impensabili (la lava vulcanica raccolta a Jeju Island, ad esempio, è il cuore della maschera Jayjun Real Water Brightening Mask tra le più amate in Corea in questo momento) e ...