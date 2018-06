Arriva la nuova Now TV | cambiano look e funzioni | ma la vera novità è la

Dazi - Arriva la risposta di Pechino a Trump : da luglio nuova tariffa del 25% su beni Usa : Trump aveva annunciato l'approvazione di Dazi su una lunga lista di prodotti "made in China" per un valore di 50 miliardi didollari a partire dal 6 luglio. La risposta cinese non si è fatta attendere: stessa tariffa aggiuntiva in vigore dallo stesso giorno.

Dopo La Casa de Papel Arriva Fariña su Netflix - la nuova serie spagnola sarà la Narcos europea? : Con l'arrivo di Fariña su Netflix, il catalogo del servizio streaming continua ad arricchirsi di serie spagnole: l'ultimo titolo ad unirsi alla lista è ancora una volta un prodotto che in patria è stato trasmesso da Antena3, come il clamoroso successo La Casa de Papel. Netflix spera evidentemente di bissare l'esito sorprendente della distribuzione internazionale de La Casa di Carta, che in Spagna su Antena3 aveva raccolto poco più del 12% di ...

Spandau Ballet la band esplosa negli anni ‘80 - torna con una nuova formazione e Arriva in Italia : 25 milioni di dischi venduti nel mondo, 23 singoli in hit parade e una presenza nelle classifiche britanniche per un totale di oltre 500 settimane. Gli Spandau Ballet, la band esplosa negli anni ‘80, torna con una nuova formazione e arriva in Italia per tre incredibili date esclusive: martedì 23 ottobre 2018 a Milano al Fabrique, mercoledì 24 ottobre all’Atlantico Live di Roma e giovedì 25 ottobre al Gran Teatro Geox a Padova. Gli Spandau Ballet ...

Versalis - una nuova torcia. E in fabbrica Arriva il Grande Fratello : BRINDISI - Nessuno pretende di insegnare ai sindacati il loro mestiere, lo stesso dovrebbero fare i sindacati chimici nei confronti degli organi di informazione a proposito delle notizie sulle ...

Juventus - la nuova strategia con contropartita per Arrivare a Cancelo : Joao Cancelo è da tempo nel mirino della Juventus, l’ad Beppe Marotta è alla ricerca di un compromesso col Valencia per limare il prezzo del cartellino La Juventus ha gli occhi puntati su Joao Cancelo da diverse settimane. L’amministratore delegato bianconero, Beppe Marotta, ha tentato l’assalto al portoghese, ma la richiesta del Valencia di 40 milioni ha un po’ spaventato il club torinese. Marotta però non si è abbattuto ...

Un weekend tra libri - arte e filosofia : Arriva Veneziani. A Terranuova c'è Cristina D'Avena - a Civitella il Sarapino : Gli spettacoli, in programma al teatro Pietro Aretino, saranno tutti proposti in doppia replica alle 19.00 e alle 21.30, per offrire una più vasta scelta al pubblico e per permettere agli attori la ...

Millennium 4 - Arriva il film Claire Foy è la nuova Lisbeth Salander - Cinema - Spettacoli : Si intitola Quello che non uccide ma per tutti quelli che hanno letto il libro di David Lagercrantz è semplicemente Millennium 4 , l'attesissimo seguito della trilogia creata da Stieg Larsson . Un ...

Campanile Ponzone è Arrivata la nuova croce : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Attualità > Campanile Ponzone è arrivata ...

La nuova modalità Zombie "Hordepoint" Arriva in Call of Duty : WWII : La settimana scorsa avevamo appreso dell'arrivo di tre nuove modalità di gioco per Call of Duty: WWII durante l'evento di gioco Attack of the Undead e, mentre è iniziato con una fantastica versione di Infected, non avevamo idea di quando la prossima modalità di gioco, Hordepoint, sarebbe arrivata.Oggi, grazie alla segnalazione di Dualshockers, scopriamo che gli sviluppatori Sledgehammer Games e il publisher Activision hanno rivelato che la ...

Sampdoria - Arriva il primo acquisto dell’estate ed una nuova idea per l’attacco : tutti i dettagli : Sampdoria scatenata sul mercato, arriva il primo acquisto del club del patron Ferrero ma non è certo finita qui: i dettagli La Sampdoria si appresta ad ufficializzare il primo colpo dell’estate. Si tratta, secondo quanto rivelato dall’Ansa, di Omar Colley, difensore del Genk. Il calciatore si appresta a firmare il contratto che lo legherà al club doriano, ed il Genk incasserà circa 8 milioni dall’operazione di mercato. Oltre al ...

Meteo - il Veneto d’avanguardia : Arriva la nuova app per i temporali : Il Veneto fa ‘da solo’ e, per ovviare alle fake news su Meteo e temporali, che ogni estate fanno scappare molti turisti dalle spiagge, lancia la sua nuova ‘app temporali’. L’applicazione viene messa a punto dall’agenzia Arpav, che consentirà ai cittadini della regione di conoscere sul proprio smartphone l’avvicinarsi alle città di un temporale o una ‘bomba d’acqua’. Nasce soprattutto ...

Arriva in Italia Adez - la nuova linea di bevande vegetali in 7 deliziose varianti : Adez: la scelta vegetale per nutrire il tuo potenziale. Arriva in Italia la linea di bevande vegetali che offre 7 deliziose varianti per la colazione o per snack Ogni seme racchiude in sé un potenziale straordinario, in grado di dare vita a qualcosa di più grande. Come i semi anche noi cresciamo e ci evolviamo ogni giorno per diventare qualcosa di unico e speciale. Dai semi nasce anche Adez, la nuova linea di bevande vegetali per nutrire il ...

Psoriasi - Arriva una nuova cura per una pelle sana per tre anni : Buone notizie per chi soffre di Psoriasi, gli scienziati infatti hanno messo appunto una nuova cura che consente di mantenere la pelle sana per ben tre anni. Lo studio, denominati Unicover-3, è stato presentato a Verona nel corso del 93esimo Congresso Nazionale della Società italiana di dermatologia medica, chirurgia, estetica e delle malattie sessualmente trasmesse (SIDeMaST). La ricerca è la prima che mostra una terapia con un risultato ...

Ferrari : Arriva la Sp38 - nuova creazione del programma One-Off : Roma, 23 mag. , askanews, Svelata a Fiorano , Modena, la Ferrari Sp38, l'ultima nata del programma One-Off. 'Non appena terminata la cerimonia di consegna a uno dei più affezionati clienti afferma la ...