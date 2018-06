Argentina-Islanda | prima partita del Gruppo D | è finita 1-1

Mondiali Russia 2018 - perchè i Ct dell’Argentina inventano follie? Sampaoli “impazzito” e tradito da Messi - pari deludente contro l’Islanda : Dopo la Francia non certo esaltante, quest’oggi è stata la volta dell’esordio ai Mondiali dell’Argentina, anch’essa molto deludente contro l’Islanda perchè i Ct dell’Argentina devono sempre inventare qualche follia? E’ questa la domanda che ci si pone ogni qual volta si osservano con attenzione le scelte dei Ct dell’Albiceleste. Anche stavolta, a Russia 2018, all’esordio contro ...

Russia 2018 - Argentina-Islanda 1-1 : 16.57 Debutto amaro per l'Argentina che non va al di là dell'1-1 con l'Islanda. Il primo brivido arriva da Bjarnason che rischia di bruciare Caballero dopo un rinvio errato. Al 19' gran gol di Aguero, ma al 23' ancora un errore di Caballero e Finnbogason pareggia.I vichinghi non si fanno intimidire e ingabbiano l'Argentina. Al 64' Messi fallisce un rigore. L'Albiceleste tenta il serrate, ma l'Islanda si difende con ordine. All'87 miracolo del ...

Pagelle Argentina-Islanda 1-1 - Mondiali 2018 : Messi - che errore dal dischetto! Finnbogason fa reparto da solo : L’Argentina non va oltre il pareggio contro l’Islanda, che all’esordio ai Mondiali scrive una pagina di storia costringendo l’Abiceleste ad accontentarsi di un punto. Aguero sblocca la partita con un gol fantastico, ma Finnbogason trova subito il pareggio, complice un’indecisione di Caballero, e nella ripresa Messi fallisce clamorosamente il penalty della vittoria. Di seguito, le Pagelle del match tra Argentina e ...

VIDEO Lionel Messi sbaglia il calcio di rigore in Argentina-Islanda! Che errore ai Mondiali - Halldorsson ipnotizza il fenomeno : Lionel Messi ha sbagliato un clamoroso calcio di rigore in Argentina-Islanda, match valido per i Mondiali 2018. La Pulce è andata al dischetto per cercare di concretizzare il penalty concesso per il fallo di Magnusson su Meza ma il fenomeno ha calciato molto male e Halldorsson ha parato benissimo: una ghiotta occasione sciupata perché l’Albiceleste sarebbe potuta andare sul 2-1. Di seguito il VIDEO del rigore sbagliato da Lionel Messi in ...

