Argentina-Islanda 1-1 | Messi sbaglia un rigore

Pari tra Argentina e Islanda : Leo Messi sbaglia un rigore nel secondo tempo e l'Argentina non va oltre l'1-1 con l'Islanda, nella partita d'esordio dei Mondiali russi disputata a Mosca.

