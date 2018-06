Aquarius | RaiSport condivide su Facebook un articolo del quotidiano di CasaPound La Rai

davidemaggio

(Di sabato 16 giugno 2018)Dopo la figuraccia di TgCom24, che dal profilo ufficiale di Twitter pubblicò un oltraggioso messaggio sulla strage dell’Heysel, arriva la gaffe social di. La testata sportiva della tv pubblica ha condiviso suunde Il Primato Nazionale,del partito populista e neofascista. Il pezzo incriminato, dal titolo ‘Così l’ha svelato il gioco sporco delle Ong‘, tratta dei migranti in mare, tema caldo della politica italiana ed europea di questi giorni, elogiandone la pratica dei porti chiusi. Si legge, in particolare, che la delicata situazione “potrebbe far pensare ad una sorta di premio che la Ong riceve da qualcuno interessato al business dell’accoglienza per traghettare i migranti in Italia”. E ancora: “I migranti morti sono sempre stati materiale di propaganda per le ...