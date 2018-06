Aquarius naviga davanti isola Maiorca

: Mentre Aquarius naviga verso la Spagna, altre 2 navi di Ong con bandiera dell’Olanda sono arrivate al largo delle c… - matteosalvinimi : Mentre Aquarius naviga verso la Spagna, altre 2 navi di Ong con bandiera dell’Olanda sono arrivate al largo delle c… - Agenzia_Ansa : #Migranti durante salvataggio #Aquarius due annegati - Agenzia_Ansa : #Migranti Sos Mediterranee decide cambio rotta Aquarius per il maltempo, approderà comunque in #Spagna. Salvini: 'S… -

La navee le altre due navi militari che la scortano con a bordo in totale i 629 migranti soccorsi una settimana faalla Libia,si trovano in acque internazionali tra l'di Minorca e quella di. "Il mare è finalmente calmo -racconta una fonte da bordo- e le persone si si stanno risvegliando.Una nave militare spagnola ci dà idealmente il benvenuto in Spagna".L',la Dattilo della Guardia costiera e la Orione della Marina militare,arriveranno a Valencia domani.(Di sabato 16 giugno 2018)