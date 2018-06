Aquarius | la nave del nostro disonore

Nave Aquarius - Msf : "Due annegati durante il salvataggio" - : Secondo i superstiti che si stanno dirigendo a Valencia, due migranti risultano dispersi. L' imbarcazione , durante lo scorso fine settimana, aveva salvato 629 migranti nelle acque del Mediterraneo . ...

Aquarius - vertice Conte-Macron a Parigi/ Disgelo Italia-Francia? Salvini : nave migranti in Spagna - no crociera : Caso Aquarius, oggi vertice a Parigi fra Conte e Macron: ultime notizie sul summit Italia-Francia, è Disgelo? Salvini riapre polemica: "nave migranti in Spagna, non è una crociera"(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 10:13:00 GMT)

Aquarius cambia rotta per il maltempo. Una nave Usa fermata per ore in Sicilia : nave Trenton a un certo punto ha girato la prua,come se fosse quasi pronta ad allontanarsi dal porto di Augusta. «Aspettiamo istruzioni» è stata per ore la spiegazione ufficiale. La verità è che la nave militare americana fino a ieri sera non aveva ancora ricevuto il permesso di attraccare. E men che meno quello di scaricare in Sicilia i 40 migrant...

Il GrlS Marche si esprime sulla vicenda della nave Aquarius : Quella politica europea che fino ad ora ha visto solo affrontare problemi economici e non quelli dei diritti. La decisione della Spagna di accogliere la nave Aquarius può essere vista come un gesto ...

Odissea Aquarius - la nave di migranti cambia rotta e ora si dirige verso la Sardegna Video : L’istruttoria per il riconoscimento avverrà in Spagna. La decisione dovuta al maltempo. Sos Mediterranee spiega: «Le persone a bordo sono esauste, scioccate e con il mal di mare». Salvini ribatte: «Problemi loro. A giorni ci saranno novità sul ruolo delle ong»

Aquarius - NAVE MIGRANTI CAMBIA ROTTA : VERSO LA SARDEGNA/ Video - Albinati shock : "desideravo morisse qualcuno" : AQUARIUS, Salvini: "Macron, ti do 9 mila MIGRANTI". Il ministro dell'Interno attacca la Francia dopo le critiche delle ultime ore: Presidente francese chiama il premier Conte, caso chiuso(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 20:48:00 GMT)

Aquarius - così i 629 migranti sono arrivati su nave della ong. Ecco la ricostruzione : Sulla nave Aquarius della ong Sos Mediterranee, ora diretta in Spagna dopo la decisione del governo italiano di non autorizzare lo sbarco, i 629 migranti ci sono arrivati nel corso di sei operazioni in mare: “Due di salvataggio e quattro trasbordi tra sabato 9 e domenica 10 giugno” spiega Marco Bertotto, responsabile Advocacy & Public Awareness di Medici senza frontiere. I primi passeggeri a salire a bordo sono state le 229 ...

Aquarius - nave migranti cambia rotta : verso la Sardegna/ Video - in Spagna entro domenica? Tregua Conte-Macron : Aquarius, Salvini: "Macron, ti do 9 mila migranti". Il ministro dell'Interno attacca la Francia dopo le critiche delle ultime ore: Presidente francese chiama il premier Conte, caso chiuso(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 18:55:00 GMT)

Le immagini di MSF del trasbordo dei migranti dalla nave Aquarius : Roma, , askanews, - Queste le immagini diffuse da Medici Senza Frontiere del trasferimento il 12 giugno di oltre 500 migranti dalla nave Aquarius, gestita da Sos Méditerranée, su due navi italiane ...

Aquarius - Conte-Macron 'Caso chiuso'. La nave in difficoltà per il maltempo. Salvini 'Non possono decidere dove finire la crociera' : ROMA - Parigi e Roma provano a voltare pagina, dopo lo scontro sulla nave Aquarius . Una telefonata pone fine alle ostilità diplomatiche mentre in Italia Salvini continua a scatenare polemiche ...

La storia della nave Aquarius e i nuovi equilibri europei : Domenica 10 Luglio il ministro dell’ interno Salvini twittava: “Da oggi anche l’Italia comincia a dire No al traffico di esseri umani, No al business dell’immigrazione clandestina. Il mio obiettivo è garantire una vita serena a questi ragazzi in Africa e ai nostri figli in Italia”, seguiva poi la chiusura dei porti Italiani allo sbarco di navi trasportanti migranti. L’effetto principale di questa ...

Aquarius - la nave in direzione Valencia tra forte vento e mal di mare : “È un viaggio della speranza” : “Le persone a bordo sono state portate all’interno della nave per via del forte vento e delle onde lunghe costantemente oltre i tre metri”. A raccontare il viaggio dell’Aquarius in direzione Valencia è il soccorritore Alessandro Porro. “Diversi migranti hanno sofferto il mal di mare. È il quinto giorno di navigazione e si è trasformato in un viaggio della speranza”. L'articolo Aquarius, la nave in direzione ...

