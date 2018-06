ANTICIPAZIONI / Il Paradiso delle Signore 3 : nel cast assenti Pietro e Teresa : A settembre debutterà su Rai 1 la soap de Il Paradiso delle Signore , il seguito dell'omonima fiction durata due stagioni ed in onda tra il 2015 ed il 2017. Si tratta di una delle tante novità del daytime pomeridiano di Rai 1 che, tra le tante cose, prevederà un nuovo programma di Caterina Balivo che si chiamerà Vieni da Me, il quale occuperà lo slot che apparteneva a Zero e Lode ed una Vita in Diretta accorciata con Tiberio Timperi e Francesca ...

Per Alec e Magnus in Shadowhunters 3 guai in Paradiso? Le ANTICIPAZIONI di Matthew Daddario su Jace e Lilith : Dopo due stagioni tumultuose, finalmente la relazione tra Alec e Magnus in Shadowhunters 3 sembra procedere a gonfie vele. Matthew Daddario, però, anticipa che potrebbe sorgere qualche problema all'orizzonte. Come è stato spiegato nell'episodio in onda la scorsa settimana, Alec non se la sta passando molto bene: sua madre sta per essere espulsa dal Clave, e il suo Parabatai (Jace) sta segretamente lavorando per conto di Lillith, la madre di ...