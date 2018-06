ANNALISA Video | Non mi preoccupo più del giudizio degli altri Radio Italia

Lisa - Sempre/ Video - dopo il tumore al cervello ANNALISA Panetta torna sul palco : “La fede mi ha aiutato” : Lisa, AnnaLisa Panetta torna sul palcoscenico per questo talent show targato Rai dopo il grandissimo successo che l'aveva travolta nei rigogliosi anni novanta. (Ora o mai più)(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 23:47:00 GMT)

Lisa - Sempre/ Video - ANNALISA Panetta torna sul palco dopo il successo negli anni '90 (Ora o mai più) : Lisa, AnnaLisa Panetta torna sul palcoscenico per questo talent show targato Rai dopo il grandissimo successo che l'aveva travolta nei rigogliosi anni novanta. (Ora o mai più)(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 09:20:00 GMT)

Emma Muscat duetta con ANNALISA in semifinale con i complimenti di Ermal Meta (video) : Emma Muscat duetta con Annalisa per la semifinale di Amici di Maria De Filippi. La giovane artista della squadra bianca ha dovuto misurarsi con una delle più grandi voci degli ultimi anni, ricevendo i complimenti di alcuni membri della giuria esterna. Il brano scelto per la prova, svolta nella prima parte del programma, è Il mondo prima di te che Annalisa ha portato in gara al Festival di Sanremo 2018 nel quale si è piazzata al 3° posto ...

ANNALISA saluta tutti nel nuovo video - Bye Bye : ROMA – È all’insegna del girl power, il nuovo video di Annalisa, Bye Bye, title track dell’ultimo album della cantante. Il brano, in radio da venerdì, è un inno a prendersi cura di sé. A cercare la propria felicità, sacrificando quei rapporti malsani che portano negatività. Il video è stato girato nel quartiere di Roma “il […]

Video e testo Bye Bye di ANNALISA - il nuovo singolo prima dei concerti a Roma e Milano : Bye Bye di Annalisa è disponibile da oggi, venerdì 20 aprile, in rotazione radiofonica. Il nuovo singolo della cantante di Savona è stato scritto dalla stessa Annalisa con Danti e Pat Simonini e viene rilasciato dopo il successo del brano sanremese Il Mondo prima di te, certificato disco d'oro per le copie vendute in digitale. Con il brano Il Mondo prima di te, Annalisa Scarrone ha preso parte al Festival di Sanremo 2018, tra i Campioni, e si ...

ANNALISA Perlini canta Il mondo prima di te e conquista il penultimo posto del Team Renga (video) : Annalisa Perlini canta Il mondo prima di te e conquista il posto numero undici della squadra di Francesco Renga. L'artista va quindi a un soffio dal completare la sua squadra, rimontando sui colleghi che lo avevano lasciato indietro nelle precedenti puntate. La giovane concorrente si è presentata sul palco con il brano valso il 3° posto ad Annalisa Scarrone, che con Il mondo prima di te ha partecipato all'ultima edizione del Festival di ...