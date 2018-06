American Horror Story | grande novità per la stagione 8 della serie tv

American Horror Story 8 unirà Murder House e Coven : L'ottava stagione di American Horror Story riprenderà due precedenti stagioni della saga molto amate dai fan e non solo. Il creatore della saga Ryan Murphy ha annunciato tramite Twitter, un mezzo che usa spesso per dare notizie sulle sue creature, che l'ottava stagione di American Horror Story sarà il crossover tra Murder House e Coven ovvero tra la prima stagione della serie antologica e la terza. The Coven/Murder House AHS crossover ...

American Horror Story 9 lancerà il crossover tra Murder House e Coven? Ryan Murphy rivela nuovi dettagli : Ormai da settimane si parla del crossover tra Murder House e Coven e lo stesso Ryan Murphy lo ha annunciato già nei mesi scorsi, che sia American Horror Story 9 la "location" giusta per questo incontro? Sicuramente Murder House e Coven sono le due stagioni più amate della serie antonologica FX e vederle incontrarsi in un folle crossover è il sogno di gran parte del pubblico ma l'ottava stagione non sarà teatro di tutto questo. Ryan Murphy ...

Ryan Murphy alza il velo su American Horror Story 9 : un plot twist nel quinto episodio e il primo trailer : Ad alzare il velo su American Horror Story 9 è Ryan Murphy e questa volta non per rivelare nuovi nomi del cast ma per parlare della trama e di quello che i fan dovranno aspettarsi. La nona stagione sarà qualcosa di mai visto prima. Questa è la cosa più interessante che è venuta a galla in un'intervista che il folle papà della serie ha rilasciato a Entertainment Weekly. I primi spoiler indicano che i fan si ritroveranno davanti una storia che ...

Billie Lourd in American Horror Story 8 : la sorella “psicopatica” torna alla corte di Ryan Murphy : La notte ha regalato una novità al pubblico della serie antologica per eccellenza di Ryan Murphy: Billie Lourd in American Horror Story 8 avrà il suo posticino d'onore. La sorella "psicopatica" della scorsa stagione si prepara a tornare sul set per le riprese del nuovo capitolo della serie FX al via proprio tra poco meno di un mese. Mancano ormai pochi giorni all'inizio della produzione di American Horror Story 8 e ancora sappiamo molto poco ...

American Horror Story 8 - Billie Lourd sarà nel cast : American Horror Story 8 news – Grandi notizie per i fan della serie antologica firmata Ryan Murphy. Potremo vedere Billie Lourd di nuovo nel cast dell’ottava stagione, dopo il debutto avvenuto nel precedente capitolo. L’esclusiva è di Deadline che ha confermato in queste ore altri dettagli su American Horror Story 8, oltre alla partecipazione di Billie Lourd. L’attrice è già stata scritturata e si aggiunge agli altri ...

Le riprese di American Horror Story 8 al via a giugno - e la messa in onda? : Il pubblico ha ancora negli occhi i protagonisti e le storie di Cult ma presto prenderanno il via le riprese di American Horror Story 8 e tutto potrebbe cambiare. Al momento non ci sono ancora molti dettagli sulla nuova stagione della serie cult creata da Ryan Murphy ma il pubblico teme che tutto potrebbe peggiorare. Le ultime stagioni non hanno molto convinto i fan della serie e il fatto che adesso il genio di Murphy sia al servizio di ...