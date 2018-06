Ambiente | oggi è la giornata mondiale delle tartarughe marine 

meteoweb.eu

(Di sabato 16 giugno 2018) Sono decine di migliaia leche ogni anno entrano accidentalmente in contatto con gli attrezzi da pesca nelle acque italiane. Molte non sopravvivono. Le aree più a rischio sono l’Adriatico, che rappresenta una fondamentale area di alimentazione, lo Ionio, lo stretto di Sicilia e il basso Tirreno. Altre, pensando che sia cibo, si nutrono di rifiuti di plastica finiti in mare. Cercano spiagge adatte alla nidificazione, ma nel loro percorso rimangono intrappolate in grovigli di rifiuti o altri oggetti che non hanno niente a che fare col loro ecosistema. Le minacce per lemarine sono quindi numerose e uno dei pericoli maggioriè rappresentato dalle plastiche, come rilevato nelle campagne in mare condotte da TartaLife e come verificato sugli esemplari presi in cura nei centri aderenti al progetto. In un recente studio dell’Università di Siena oltre il ...