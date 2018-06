Ambiente | drone per i controlli sulle aree impervie dell’Umbria 

meteoweb.eu

: Ambiente, drone per controlli in Umbria - - umbriatweets : Ambiente, drone per controlli in Umbria - - UmbriaBT : Ansa #news #Umbria: Ambiente, drone per controlli in Umbria - Chiara819 : RT @Umbria24: Controlli dal cielo: arriva un nuovo drone alla Regione per tenere sottocchio l’ambiente -

(Di sabato 16 giugno 2018) Nuovodella Regione Umbria per il controllo ambientale, la sorveglianza e la verifica su territori impervi dell’Umbria: ad annunciarne l’entrata in servizio è l’assessore all’, Fernanda Cecchini. “La Regione – sottolinea – ha già sperimentato per la protezione civile l’uso di quelli che l’Ente nazionale per l’aviazione civile chiama aeromobili a pilotaggio remoto, ma sono meglio conosciuti come droni, e ora accresce la dotazione con l’acquisizione di un nuovoad uso topografico, a disposizione del ‘Nucleo di controlloattività estrattive’ della Regione Umbria, e la formazione di due nuovi piloti presso l’aviosuperficie di Montemelino a Magione”. Si tratta di un multirotore multisensore, del peso di circa 4 chilogrammi, che puo’ portare in quota anche sensori diversi ...