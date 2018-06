allarme rosso sul diesel In 5 mesi -20% in Europa

allarme rosso per il Milan - l’indiscrezione del NY Times fa tremare i polsi : rossoneri fuori dall’Europa : Secondo quanto riportato dal New York Times, gli analisti dell’Uefa avrebbero consigliato l’esclusione del Milan dalla prossima Europa League Futuro nero che rosso per il Milan, a confermarlo è il New York Times che addensa nuvoloni carichi di pioggia sulla società di proprietà di Yonghong Li. LaPresse/Spada L’Allarme risuona forte e chiaro dagli Stati Uniti, dove si è diffusa la voce che l’Uefa avrebbe ormai preso la ...

Sagre - è allarme rosso : Le nuove leggi sulla sicurezza le stanno falcidiando : TERNI E' allarme Sagre in tutta la provincia. Le stringenti, e dispendiose, regole sulla sicurezza, stanno facendo saltare eventi e iniziative che duravano da decenni. Gli organizzatori non ce la ...

Camusso - allarme rosso per Jobs Act e voucher : "Ma Lega e M5s parlano al nostro mondo" : "Non c'è una visione sociale. Le disuguaglianze richiedono politiche diverse" e il Mezzogiorno, "la zona più fragile del Paese viene di nuovo dimenticata". E' il giudizio sull'intesa di governo tra Lega...

Hawaii - il vulcano Kilauea fa sempre più paura : diffuso un allarme rosso : Continua ad intensificarsi l’attività vulcanica del Kilauea, sulla Big Island, la più grande isola dell’arcipelago delle Hawaii. Stamani l’US Geological Survey, ha diffuso un allarme rosso dopo che dalle fessure è fuoriuscita una colonna di cenere che ha raggiunto i 3500m di altezza, nonché rocce della dimensione di un elettrodomestico da cucina. Massi di fino a 60 cm sono stati infatti trovati a poche centinaia di metri dal ...

Hawaii : allarme rosso per il vulcano : E' allarme rosso a Big Island, la piu' grande isola dell'arcipelago delle Hawaii, dopo che una colonna di cenere di oltre quattro chilometri si e' alzata dal vulcano Kilauea. Secondo gli esperti dell'...

Hawaii - allarme rosso per colonna di cenere dal vulcano Kilauea : Hawaii, allarme rosso per colonna di cenere dal vulcano Kilauea Hawaii, allarme rosso per colonna di cenere dal vulcano Kilauea Continua a leggere L'articolo Hawaii, allarme rosso per colonna di cenere dal vulcano Kilauea proviene da NewsGo.

Maltempo - situazione drammatica in Sardegna : verso i 200mm di pioggia - esondano i fiumi e scatta l’allarme rosso : Massima allerta in Sardegna, dove in queste ore il Maltempo sta creando disagi e problemi. Sono già 60 gli interventi eseguiti dai vigili del fuoco del Comando provinciale di Cagliari in città, nell’hinterland e nel Sulcis. Tantissime le chiamate per strade allagate e infiltrazioni d’acqua in abitazioni nel capoluogo. Osservato speciale il fiume Tirso: il ponte ferrato tra Solarussa e Oristano, che in caso di esondazione potrebbe ...

Allerta Meteo - pesantissimo avviso della protezione civile per Giovedì 3 Maggio : allarme rosso in Sardegna - arancione in Calabria e Sicilia : Allerta Meteo – Una depressione già attiva sulla Sardegna nelle prossime ore tenderà a portarsi sul basso Tirreno, apportando condizioni di maltempo sul resto dell’Italia, specialmente sul meridione, sul medio adriatico, su Emilia-Romagna e Piemonte. I venti continueranno ad essere sostenuti ovunque, in particolare al Sud. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – ...

“WhatsApp salva queste vostre foto” : l’allarme che sta spaventando gli utenti. Se pensate che sia sufficiente cancellare le immagini “particolari” per essere al sicuro - sappiate che vi sbagliate. E di grosso : A chi di voi è mai capitato di ricevere sul telefonino delle immagini “riservate”, di quelle che non vanno decisamente mostrate agli altri? Che si tratti di foto compromettenti di serate un po’ troppo sopra le righe o istantanee sexy (se non proprio esplicite) di fidanzate, mogli e spasimanti (ovviamente vale anche per l’altro sesso), esistono contenuti che sarebbe meglio rimanessero privati e che ci fanno ...