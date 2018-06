Allarme morbillo - l’esperto : “Casi nei neonati mai visti prima” : Roma, 16 giu. (AdnKronos Salute) – “Siamo in piena epidemia di morbillo in Italia, almeno da due anni. Diversi migliaia di casi e anche decessi. Un’epidemia anche difficile da mappare perché il morbillo non è notificato e molti casi si perdono. Vediamo casi in neonati, che non si erano mai visti prima, con aumenti di ricoveri in ospedali e di effetti collaterali mai descritti in precedenza. Ci sono studi che dimostrano una ...

