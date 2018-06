Alimentazione e bimbi | allarme sulle diete speciali | dalla gluten free alla vegana

meteoweb.eu

: Alimentazione e bimbi: allarme sulle diete speciali, dalla gluten free ... - ZeroGlutine_it : Alimentazione e bimbi: allarme sulle diete speciali, dalla gluten free ... - MonzainDiretta : Alimentazione dei bimbi, se ne parla venerdì 22 a Lissone - debufred : @MedBunker @egos23 Sarebbe bene che anche i #pediatri si mettessero di lena a monitorare gli effetti dei cibi e del… -

(Di sabato 16 giugno 2018)’ a quella a basso contenuto di Fodmap (carboidrati non assorbibili che fermentano nel colon). Fioriscono leofferte anche in età pediatrica per curare vari disturbi. “Tra questi soprattutto i disordini addominali funzionali, che colpiscono ben il 20% dei bambini e si manifestano con mal di pancia e gonfiore addominale”, avvertono gli esperti della Società italiana di pediatria (Sip). “Ma funzionano davvero o si tratta solo di mode nutrizionali? E più in generale quali sono i rischi di un’restrittiva nei bambini?” A queste domande hanno risposto gliti della Sip riuniti a Roma al congresso nazionale in una tavola rotonda dal titolo ‘: mito o realtà?’. “I disordini addominali funzionali non hanno una causa organica, non esiste un test diagnostico che permetta ...