Alieni | possibili civiltà rivelate dai satelliti artificiali

meteoweb.eu

(Di sabato 16 giugno 2018) Esistono gli? Come intercettarli? Un indizio potrebbe essere rivelato da una nube di, molto simile a quella che ormai circonda la Terra: anche se al giorno d’oggi è ancora difficile intercettarla, in un futuro non lontano potrebbe essere alla portata dei telescopi di nuova generazione. L’idea, pubblicata sull’Astrophysical Journal, è di Hector Socas-Navarro, dell’Istituto di Astrofisica delle Canarie (Iac) e si ispira alle idee di Arthur C. Clarke, uno dei più grandi scrittori di fantascienza di tutti i tempi. A ispirarla è in particolare l’articolo del 1945 nel quale Clarke proponeva di inviarein orbita geostazionaria intorno alla Terra per creare una rete globale per le comunicazioni. In suo onore la regione a circa 36.000 chilometri sopra il nostro pianeta, che ora ospita circa 400, è stata ...