Alfa Romeo Mole Costruzione Artigianale 001 | sarà presentata al Salone di Torino

Futura supercar Alfa Romeo avrà un potente cuore by Ferrari : ... anch'esso completato da sezione ibrida, ed in grado di far entrare la Futura berlinetta del Biscione nel ristretto ma molto redditizio mondo delle hypercar.

Nuova Alfa Romeo Alfetta : l’ammiraglia rimandata dopo il 2022 ? : Nel nuovo piano industriale Alfa Romeo non c’è traccia della Nuova ammiraglia, ma indiscrezioni affermano che sarà realizzata dopo il 2022 Moltissimi appassionati della Casa del Biscione sono rimasti a dir poco esterrefatti e delusi nello scoprire che ne nuovo piano industriale Alfa Romeo tracciato fino al 2022 non c’è traccia della Nuova ammiraglia. L’erede della 166 e 164 verrà infatti sostituita da un SUV di segmento “E” seguendo l’attuale ...

Alfa Romeo Giulia e Stelvio NRING - la serie speciale nata tra i cordoli dell’Inferno verde [FOTO] : Le serie speciali a tiratura limitata “NRING” celebrano il legame storico e vincente tra Alfa Romeo e il leggendario circuito tedesco La Casa del Biscione svela le nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio declinate nell’allestimento a tiratura limitata “NRING” dedicata al mitico circuito tedesco del Nurburgring, dove entrambi i modelli sono riusciti a conquistare dei tempi record. Lw sole 108 unità per modello e pensate per i collezionisti ...

Alfa Romeo - Giulia e Stelvio NRing scendono in pista : Con la serie speciale NRing delle versioni Quadrifoglio di Giulia e Stelvio (qui il nostro confronto) l'Alfa Romeo ha voluto celebrare l'indissolubile legame che da sempre ha legato il marchio del Biscione alla pista tedesca del Nürburgring. Per questo motivo l'esclusivo allestimento delle due sportive sarà proposto sul mercato europeo e del Medio Oriente in 108 esemplari per ogni modello, un chiaro richiamo ai 108 anni di storia della Casa di ...

Alfa Romeo : i dati di vendita testimoniano l'apprezzamento verso i SUV : A conti fatti, dopo il 2022, potrebbero arrivare nuovi modelli di Sport Utility Vehicle ad arricchire la gamma del celebre marchio milanese di Fiat Chrysler Automobiles . Non ci resta che attendere ...

Salone di Parigi - fuori anche Fiat - Alfa Romeo e Jeep. Le assenze ora pesano : Il Salone di Parigi continua a perdere pezzi. Dopo i recenti forfait di Opel e Volkswagen, ora tocca Fiat, Alfa Romeo e Jeep disertare la kermesse francese, lasciando alla sola Ferrari (dopo lo spin off del 2015 da FCA) l’onere e l’onore di rappresentare i colori dell’industria nazionale. anche perchè l’altro marchio di lusso, Maserati, non sarà presente con uno stand tradizionale, ma piazzerà le sue auto nella zona ...

Golf Football Legends – Emozioni sul greeen di Udine con Alfa Romeo : Alfa Romeo e “Golf Football Legends”: Emozioni sul green di Udine, test su strada e tanto divertimento Dal 4 al 6 giugno si è svolta a Udine la “Golf Football Legends”, una tre giorni all’insegna del Golf e del divertimento, con la possibilità di giocare accanto a grandi leggende del calcio come Michel Platini, Paolo Maldini, Marco Tardelli e tanti altri. Il brand Alfa Romeo, sponsor della manifestazione, ha offerto a tutti i partecipanti la ...

Nuova Alfa Romeo Giulia Sport Edition : Stile e contenuti Sportivi con un significativo vantaggio cliente: questa l’anima della Nuova serie speciale Sport Edition, nata per soddisfare le esigenze dei clienti più esigenti e inclini alla Sportività. La Nuova Alfa Romeo Giulia Sport Edition si caratterizza per un look capace di evocare il DNA Alfa Romeo, fatto di competizione e performance: il […] L'articolo Nuova Alfa Romeo Giulia Sport Edition sembra essere il primo su ...

Alfa Romeo Giulia - In gamma la nuova Sport Edition : L'Alfa Romeo presenta la Giulia Sport Edition, una serie limitata che sarà disponibile a partire da 47.000 euro sul mercato italiano. La berlina viene offerta nelle versioni equipaggiate con il 2.0 turbobenzina da 200 CV e 2.2 diesel 180 CV e per ambedue è prevista l'unica opzione del cambio automatico a otto marce.Le dotazioni di serie. Fanno parte dell'equipaggiamento il kit estetico derivato dalla Giulia Veloce con prese d'aria maggiorate e ...

Auto – Alfa Romeo Giulia Sport Edition arriva negli showroom : Alfa Romeo Giulia Sport Edition, in edizione limitata, si caratterizza per stile Sportivo e ricca dotazione di serie Stile e contenuti Sportivi con un significativo vantaggio cliente: questa, in sintesi, l’anima della nuova serie speciale Sport Edition, nata per soddisfare le esigenze dei clienti più esigenti e, al contempo, inclini alla Sportività. La nuova Alfa Romeo Giulia Sport Edition si caratterizza per un look capace di evocare il ...

Alfa Romeo GTV - il Biscione sale in cattedra con la sua nuova Gran Turismo : Versione coupé della Giulia, la nuova GTV avrà prestazioni da supercar e porterà in dote anche il restyling della berlina da cui deriva come immaginato dal rendering di Laco Design La Casa del Biscione vuole tornare tra i Grandi dell’automobilismo sportivo e per farlo utilizzerà due carte: l’elitaria 8C da 700 CV e la nuova Alfa Romeo GTV, storica sigla che significa Gran Turismo Veloce. Versione coupé della Giulia, la nuova GTV avrà prestazioni ...

Alfa Romeo Stelvio : oltre 10.000 esemplari venduti in Europa nei primi 4 mesi del 2018 : Prendendo in considerazione i dati di vendita che riguardano i primi 4 mesi di quest'anno, il Biscione ha registrato 10.603 immatricolazioni in UE del suo Sport Utility Vehicle . Bisogna considerare ...

Salone dell’Auto di Torino – Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio e il Concept Jeep Trailcat alla Supercar Night Parade : alla chiusura del Salone dell’Auto di Torino 2018 hanno sfilato Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio e il Concept Jeep Trailcat Stelvio Quadrifoglio, il top della gamma Alfa Romeo e l’incredibile Concept Jeep Trailcat hanno sfilato alla Supercar Night Parade – l’evento glamour che ha chiuso la giornata inaugurale del Salone dell’Auto di Torino. L'articolo Salone dell’Auto di Torino – Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio e ...

Alfa Romeo Giulietta : la prossima generazione punterà sul baricentro alto : Attesa per il 2022, la futura generazione della Giulietta abbraccerà un aspetto in stile crossover Lo scorso 6 giugno, Marchionne ha svelato l’atteso piano industriale della Casa del Biscione che comprende le novità del brand da qui fino al 2022. Chi aspettava una nuova generazione della Giulietta rimarrà deluso, perché l’attuale modello rimarrà in vendite fino al 2022, anno in cui è attesa la futura versione. Nonostante manchi ancora un bel po’ ...