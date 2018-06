Alcol e droga per fine Ramadan | è grave

Bologna - muore a 30 anni per mix di Alcol e droga/ Ultime notizie - "ho un attacco d'asma" - fermato un amico : Bologna, muore a 30 anni per mix di alcol e droga: la tragica scomparsa di un ragazzo di Frosinone, che al Pronto Soccorso ha dichiarato di avere un attacco d'asma, caccia al pusher(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 09:59:00 GMT)

Napoli - 13enne esce dal coma dopo mix di Alcol e droga/ La madre : “sembrava morto - credevo di averlo perso” : Napoli, 13enne esce dal coma dopo mix di alcol e droga: la madre tira un sospiro di sollievo dopo il timore di averlo perso per sempre, indagano i Carabinieri.(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 11:56:00 GMT)

Ben 8 patenti ritirate e 100 punti decurtati. La Polizia contro l'abuso di Alcol e assunzione di droga alla guida : Tante le pattuglie della Polizia sul territorio salentino per i controlli stradali del sabato sera . Nel corso del servizio svolto nella notte tra sabato e domenica scorsa, 114 conducenti sono stati ...

Milano - William ucciso a coltellate dopo notte di Alcol e droga : quella frase di troppo alla fidanzata del killer : Una notte di cocaina, alcol e sangue, alla periferia nord-est di Milano, si è conclusa malissimo: Matteo Villa , 28 anni, ha ucciso a coltellate il 22enne William Lorini , che si difendeva con una ...

Milano - 21enne ucciso in strada dopo una serata di Alcol e droga. Arrestato un amico : Hanno trascorso la serata insieme a Milano, bevendo alcol e assumendo cocaina. Poi fra i due è scoppiata una lite, terminata con la morte di William Lorini, 21 anni. Secondo la ricostruzione della polizia, il giovane è stato ucciso con due coltellate all’addome dall’amico di sei anni più grande, Marco Villa, per cause ancora da chiarire. L’uomo è stato Arrestato. Come riporta Milano Today, i due giovani sono amici e titolari ...

Scontro frontale in strada : un conducente positivo all’Alcol e l’altro alla droga : Per entrambi i conducenti è scattato il ritiro della patente per aver guidato in stato di alterazione psico fisica.Continua a leggere

Mix di Alcol e droga in gita - studentessa cade da finestra hotel : Napoli, 4 mag. , askanews, Una studentessa della provincia di Milano di 16 anni è caduta dalla finestra di un albergo dopo un mix di alcol e droga durante una gita scolastica a Napoli. La minorenne ha ...