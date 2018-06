Al via il Natural Gas Tour : Roma, 15 giu. (AdnKronos) - Parte domani da Torino con destinazione Pechino il Natural Gas Tour, progetto che mira a sensibilizzare l’opinione pubblica internazionale sull’uso del metano e del biometano come carburanti flessibili e sostenibili. L’equipaggio, che ripeterà l’esperienza già compiuta di

Al via il Natural Gas Tour : Roma, 15 giu. (AdnKronos) - Parte domani da Torino con destinazione Pechino il Natural Gas Tour, progetto che mira a sensibilizzare l’opinione pubblica internazionale sull’uso del metano e del biometano come carburanti flessibili e sostenibili. L’equipaggio, che ripeterà l’esperienza già compiuta di

MORTO ALAN O’NEILL - ATTORE DI SONS OF ANARCHY/ Aveva 47 anni : avviate le indagini - morte naturale? : MORTO ALAN O’NEILL, ATTORE di SONS of ANARCHY, Aveva 47 anni: soffriva di problemi cardiaci. La fidanzata l'ha trovato nel corridoio del loro appartamento in quel di Los Angeles(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 14:23:00 GMT)

Tre viaggi su treni e carrozze d'epoca alla scoperta delle bellezze naturali e culturali dell'Appenino bolognese : Si parte, appunto, con il Festival nazionale dell'acqua, una tre giorni , 22-24 giugno, all'insegna dell'elemento identitario di Porretta Terme, con un fitto calendario di spettacoli teatrali, ...

Jensen Ackles a Roma in via Condotti in attesa del suo nuovo personaggio in Supernatural 14 : Jensen Ackles a Roma in via Condotti. Questa è la notizia che questo fine settimana ha tenuto impegnati i fan di Supernatural e non solo quelli che tutte le settimane seguono la serie in onda negli Usa o in Italia ma anche quelli che sapevano già del suo arrivo per la nuova edizione della convention Jus in Bello che ogni anno si tiene nella Capitale. Anche in questi giorni Jensen Ackles a Roma ha incontrato il suo "fratello" storico ovvero ...

Fingeva di avere doti soprannaturali - rinviata a giudizio la transgender veggente : In questo contesto si inquadra il progetto che sarebbe dovuto consistere, afferma il pm, nella 'realizzazione e diffusione nel mondo di croci'. L'udienza preliminare è fissata il 21 giugno prossimo ...

MUSEO DI STORIA NATURALE - Cerimonia inaugurale giovedì 3 maggio alle 17 - via De Pisis 24 - . Visitabile fino al 3 giugno : Al via la mostra 'Natura Disegnata. Storie di Pittura Naturalistica' 02-05-2018 / Giorno per giorno giovedì 3 maggio alle 17, al MUSEO civico di STORIA NATURALE di Ferrara , via De Pisis 24, , verrà ...