Al Garibaldi di Modica la Sirenetta

Dances from the world al Teatro Garibaldi di Modica : Sul Palco del Teatro Garibaldi l’orchestra del Liceo Musicale “Verga” di Modica con il concerto “Dances from the world".

"American Movies" sul palco del Teatro Garibaldi a Modica : Per la terza volta all'interno del cartellone musicale, la prestigiosa orchestra diretta da Carmen Failla si esibirà in American Movies

Premiazione per 46 studenti iblei al Garibaldi di Modica : Premiazione, il 22 maggio al Teatro Garibaldi di Modica, dei 46 studenti iblei finalisti della X Edizione del Premio Salvatore Quasimodo

Sold out per La Boheme al Garibaldi di Modica : Grande successo per La Boheme sabato sera al teatro Garibaldi di Modica. Sold out e tripudio da parte del pubblico Modicano e non solo.

La Boheme prodotta dalla Fondazione Teatro Garibaldi di Modica : 'La Bohème', che va in scena alle ore 20 di sabato 12 maggio, va certamente a collocarsi tra gli spettacoli più prestigiosi non solo che la città di Modica, ma anche che l'intera provincia ricordi. E ...

La musica italiana protagonista al Garibaldi di Modica : Un repertorio tutto made in Italy, dal Barocco al Pop, quello in programma per il concerto del 25 aprile della Fondazione Teatro Garibaldi

Torna al Garibaldi di Modica il teatro dilettantistico : Sono quattro gli appuntamenti in programma per il teatro dilettantistico che Torna al Garibaldi. Si inizia con "L'aria del continente"

A Modica è stato fine settimana con spettacoli di grande attrattiva. Al Garibaldi : ... tra teatro e musica, quello vissuto a Modica al Teatro Garibaldi dove il pubblico, proveniente anche da fuori provincia, ha avuto modo di assistere a tre bellissimi spettacoli. L'inizio venerdì con ...