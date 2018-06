Al Bano | Romina dice che non smetterà mai di amarmi? Il mio pensiero non

Al Bano mette la parole fine su Romina e le nozze : Al Bano Carrisi mette la parola fine ai pettegolezzi riguardo il ritorno di fiamma e le presunte nozze con Romina Power. Da qualche tempo la coppia di Felicità è tornata al centro del gossip, dopo che Al Bano ha definitivamente chiuso la sua storia d’amore con Loredana Lecciso. La showgirl pugliese è scomparsa dal suo fianco e in tanti hanno sperato che i due ex coniugi potessero tornare insieme. Una speranza alimentata anche dalle parole ...

Chiambretti intervista Al Bano e lui smonta Romina : Al Bano è il super ospite dell'ultima puntata di "Matrix Chiambretti" dedicata ai Mondiali in Russia: "La prima volta che rividi Romina non mi fidavo, ma mi sbagliavo. L'interesse verso di noi è ...

AlBano : "Mi fermo a fine anno - ma non mi ritiro. Non mi fidavo di Romina - mi sbagliavo" : Una pausa, non un addio. Come annunciato da tempo, Albano smetterà di cantare a fine 2018, ma non sarà una chiusura di carriera.Per l’artista di Cellino San Marco si tratterà al contrario di una sosta per valutare le proprie condizioni di salute, dopo i segnali d’allarme arrivati nell’ultimo anno.prosegui la letturaAlbano: "Mi fermo a fine anno, ma non mi ritiro. Non mi fidavo di Romina, mi sbagliavo" pubblicato su Gossipblog.it 15 giugno ...

Al Bano e Romina rivelano siamo ancora sposati : Il cantante Al Bano Carrisi e Romina Power in un’intervista al sito austriaco news.at danno una notizia che spiazza tutti: «siamo ancora sposati per la chiesa. Allora perché di nuovo?». Romina è ironica: «Quindi devo leggere il giornale per sapere se mi sto sposando?». Al Bano le dà corda: «Perché non me ne hai parlato?». E lei: «Anche tu non mi hai detto niente. Vedi non sapevamo che ci saremmo sposati». Poi il cantante torna serio: «Ci ...

Al Bano e Romina Power si sposano? La coppia parla per la prima volta delle nozze : Al Bano e Romina Power si sposano? Per la prima volta i diretti interessati parlano del loro presunto secondo matrimonio. Lo fanno in un’intervista per un sito austriaco, News.at, e purtroppo negano tutto. Per loro non ci saranno seconde nozze. Anche se Romina pronuncia una frase che lascia aperte le speranze, quanto meno di un ritorno di fiamma. Ma procediamo con ordine… Alla domanda se si risposeranno, Romina ironizza che ha letto ...

Al Bano illude Romina : la rivincita di Loredana Lecciso su Instagram : Al Bano e Romina tornano insieme? È comparso pure un anello al dito della Power. Ora però è arrivato il momento della rivincita di Loredana Lecciso. La showgirl ha pubblicato sul suo profilo Instagram una pagina di giornale dove è riportata una dichiarazione di Al Bano che per la prima volta la elogia e la difende dalle malelingue. Il cantante pugliese ha infatti affermato: Lo dico oggi che la mia storia con lei [Loredana Lecciso ndr] è finita, ...

AlBano - tra Romina e la Lecciso spunta Madre Mia : le ultime notizie : Albano: “Quando conobbi Romina, mia mamma non era contenta. Si arrese solo dopo il matrimonio” Le ultime notizie su Albano e Romina Power provengo dritte dritte da una recente intervista rilasciata dal cantante. Interpellato da Il Giornale, il cantautore di Cellino San Marco replica così alla domanda “Le sue turbolenze familiari fanno ancora parlare. Cosa dice […] L'articolo Albano, tra Romina e la Lecciso spunta Madre ...

AlBano Carrisi - lo schiaffo a Romina Power e Loredana Lecciso : 'Chi è l'amore più grande della mia vita' : Né Romina Power né Loredana Lecciso : la donna che ha rubato il cuore di Albano Carrisi è un altra: mamma Jolanda , 95 anni. 'È lei l'amore più grande della mia vita', ha ammesso il cantante di ...