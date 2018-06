Al Bano mette la parole fine su Romina e le nozze

Le parole di Romina metterebbero in cattiva luce AlBano - afferma la Lecciso Video : Nel salotto domenicale di Barbara D'Urso 'Domenica Live' è intervenuta Loredana Lecciso, ex compagna di Albano Carrisi. Questa è la seconda volta [Video]dopo la fine del rapporto con il cantante che la pugliese si confida con Barbara D'Urso. La conduttrice partenopea non ha mai nascosto la sua simpatia per Loredana, a cui ha sempre lasciato spazio nelle sue trasmissioni per ogni chiarimento. Loredana Lecciso è entrata nello studio Mediaset ...

Al Bano Carrisi/ Romina Power ammette : "Non riesco a non amarlo" (L’intervista) : Romina Power sarà la protagonista de “L’intervista” di Maurizio Costanzo, questa sera su Canale 5. La cantante parlerà anche del suo rapporto con Al Bano Carrisi.(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 22:30:00 GMT)

Romina Power a Maurizio Costanzo : ‘Con Al Bano legame indissolubile - non smetterà mai’ : Lunedì 14 maggio, in seconda serata su Canale 5, l’appuntamento è con Maurizio Costanzo a L’intervista. In programma un inedito ed esclusivo faccia a faccia tra il giornalista e Romina Power, ex moglie di Al Bano e figlia degli attori hollywoodiani Tyrone Power e Linda Christian. Un incontro sincero e intimo dove Romina non si tira mai indietro neanche di fronte ai filmati e alle domande su sua figlia Ylenia. Ma soprattutto il giornalista coglie ...