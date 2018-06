: Agropoli,minacciano legale: due arresti - NotizieIN : Agropoli,minacciano legale: due arresti - CyberNewsH24 : #Agropoli,minacciano legale: due arresti - TelevideoRai101 : Agropoli,minacciano legale: due arresti -

Hanno molestato e minacciato un avvocato per far rimandare uno sfratto.I carabinieri di Posillipo a Napoli hanno arrestato in flagranza un 60enne die fermato il figlio 39enne. Entrambi già noti,sono ritenuti resppnsabili di tentata estorsione e di atti persecutori ai danni di un51enne incaricato di seguire lo sfratto da un locale commerciale dove c'è un centro benessere. L'avvocato la sera prima dello sfratto, il 12 giugno, era stato pedinato fin sotto casa e minacciato per ottenere il rinvio dello sgombero.(Di sabato 16 giugno 2018)