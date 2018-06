: Afghanistan. Raid Usa elimina Maulana Fazlullah, il leader dei talebani pakistani che nel 2012 ordinò l'attentato c… - RaiNews : Afghanistan. Raid Usa elimina Maulana Fazlullah, il leader dei talebani pakistani che nel 2012 ordinò l'attentato c… - TgLa7 : ++ #Afghanistan: attentato a Kabul, almeno 12 morti ++ I feriti sono più di trenta - TelevideoRai101 : Afghanistan,attentato suicida su civili -

Un kamikaze Isis si è fatto saltare in aria nel mezzo di un gruppo di persone che festeggiava l'Eid, la fine del Ramadan, in. Almeno 20 i morti, numerosi i feriti. L'è avvenuto nel distretto di Rodat, nella provincia orientale di Nangarhar, proprio mentre si celebrava la festività, in un clima rasserenato dal cessate il fuoco con i talebani, deciso dal governo per una settimana. Una situazione senza precedenti in. Il presidente Ghani ha annunciato il prolungamento della tregua.(Di sabato 16 giugno 2018)