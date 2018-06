Abruzzo | prevenzione valanghe | dalla Regione 2 milioni per i Prati di Tivo 

meteoweb.eu

: RT @GoleSagittario: #30giugno Conferenza a Pettorano: 'CONVIVERE CON L’ORSO BRUNO MARSICANO LA PREVENZIONE E LA GESTIONE DEI DANNI: attivit… - LivianaSaturno : RT @GoleSagittario: #30giugno Conferenza a Pettorano: 'CONVIVERE CON L’ORSO BRUNO MARSICANO LA PREVENZIONE E LA GESTIONE DEI DANNI: attivit… - GoleSagittario : #30giugno Conferenza a Pettorano: 'CONVIVERE CON L’ORSO BRUNO MARSICANO LA PREVENZIONE E LA GESTIONE DEI DANNI: att… - FAST_Abruzzo : RT @AquilinoAQ: #Sicurezza sul #lavoro, strage continua. Non basta pregare o imprecare ci vuole serietà e prevenzione. Ridare dignità al la… -

(Di sabato 16 giugno 2018) “Duedi euro è il finanziamento programmatocon il Masterplan, per far fronte ai fenomeni valanghivi adi Tivo, in provincia di Teramo”. Andranno a finanziare un sistema di protezione del fenomeno affidandolo al soggetto attuatore, individuato nella Provincia di Teramo. Nel progetto è previsto un insieme di misure che vanno dal posizionamento di reti fisse e mobili all’installazione, nel periodo pre-invernale, del sistema cosiddetto “Obelix”, che provoca delle piccole esplosioni controllate, tali da determinare lo slittamento delle masse nevose al fine di prevenire la formazione delle. La Provincia di Teramo ha assicurato la completa realizzazione dell’opera prima della prossima stagione invernale. Se ne è discusso nel corso dell’incontro che si è svolto ieri negli uffici della, a ...