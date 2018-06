Aborto e famiglia | le parole di Francesco non sono una novità 

Il Papa : 'La famiglia è solo tra uomo e donna - l'Aborto selettivo è nazismo' : Il secolo tutto il mondo si è scandalizzato per quello che facevano i nazisti. Oggi facciamo lo stesso ma con i guanti bianchi".

Il Papa : "La famiglia è solo tra uomo e donna - l'Aborto selettivo è nazismo" : Roma. “La famiglia a immagine di Dio è una sola, quella tra uomo e donna”, ha detto il Papa nel corso dell’udienza concessa questa mattina ai membri del Forum delle associazioni familiari. Francesco ha parlato a braccio perché il testo preparato, ha detto, “mi sembra un po’ freddo”. Il Papa ha pro

"Famiglia è solo uomo e donna". Poi il Papa sull'Aborto : "Nazismo" : "Fa dolore dirlo: oggi si parla di famiglie diversificate, di diversi tipi di famiglia. Sì è vero: famiglia è una parola analoga, si dice anche 'la famiglia delle stelle', 'la famiglia degli animali'. Ma la famiglia immagine di Dio è una sola, quella tra uomo e donna". Non usa mezzi termini Papa Francesco mentre parla ai delegati del Forum delle Famiglie ricevuti oggi in Vaticano. E tocca i temi caldi del di battito politico e ecclesiastico: le ...

Lorenzo Fontana - chi è il nuovo ministro della Famiglia - e cosa dice su gay e Aborto - : Il giovane ministro, ieri, è stato il più intervistato di tutti. E ha espresso le sue idee. Vediamone i capitoli principali Fontana: "Le famiglie gay non esistono". Interviene Salvini

Il ministro per la Famiglia : “Purtroppo nel Contratto la stretta sull’Aborto non c’è” : Il nuovo governo non aveva ancora giurato ed era già partita la prima polemica. Oggetto: il ministro per la Famiglia e le Disabilità, il leghista Lorenzo Fontana, un cattolico contrario all’aborto, alle nozze gay, alla «teoria gender» e così via. Ma Fontana è un personaggio più complesso e più influente. Veronese, 38 anni, ex eurodeputato, ammirato...

Lorenzo Fontana - il ministro per la Famiglia contro unioni gay - Aborto e «gender» : È il nuovo ministro per la Famiglia. Una sola Famiglia, «composta da uomo, donna e figli». Luciano Fontana è senza dubbio il più simbolico volto del «governo del cambiamento». Con lui, dopo i governi Renzi e Gentiloni che hanno portato nelle unioni civili e il biotestamento anche in Italia, si cambia. 38 anni, leghista di ferro, è stato eletto la prima volta alla Camera dopo aver trascorso due mandati al Parlamento europeo. Dove ha «contribuito ...