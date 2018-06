Abdurahman al-Milad | chi è il trafficante di uomini e petrolio sanzionato dall’Onu che

ilfattoquotidiano

(Di sabato 16 giugno 2018) In qualità di comandante di una brigata della cosiddetta “Guardia costiera libica” ha fermato i barcone in mare per conto dell’Italia. I rapporti dell’Onu, almeno dal 2015, lo accusano di “aver sparato sui barconi dei migranti per affondarli”, di averli aggrediti in mare e di averli venduti ai miliziani che controllano i centri di detenzione. La scorsa settimana le Nazioni Unite lo hanno inserito in una lista di soggetti sotto sanzione – sei in tutto – ai quali sono stati bloccati conti e proprietà all’estero e vietato l’espatrio. Oggi il Consiglio Ue ha ufficialmente adottato le misure nei suoi confronti. Il suo nome èal-, detto al-Bija, 29 anni, uno degliche più si è arricchito dal traffico di esseri umani. Lui si definirebbe thuwar, rivoluzionario, ma in realtà è un. Il suo gruppo etnico, gli Awlad Bu ...