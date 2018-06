Abbiamo bisogno dell' Africa Poi la senatrice M5s cancella tutto

La senatrice M5S Paola Nugnes contro il governo : “Non possiamo chiudere i porti - Abbiamo bisogno dell’Africa” : "La verità sull'immigrazione che nessuno vuole ascoltare. Noi europei siamo oramai un popolo di gente in continua ed inarrestabile decrescita demografica, che invecchia ad un ritmo più veloce di quanto sia in grado di riprodursi. abbiamo bisogno dell'Africa", ha scritto su Facebook la senatrice M5S Paola Nugnes contestando l'operato del ministro Matteo Salvini. Il post è poi scomparso.Continua a leggere

La senatrice Paola Nugnes voce in dissenso nei 5 Stelle : "No a porti chiusi - Abbiamo bisogno dell'Africa" : "La verità sull'immigrazione che nessuno vuole ascoltare. Noi europei siamo oramai un popolo di gente in continua ed inarrestabile decrescita demografica, che invecchia ad un ritmo più veloce di quanto sia in grado di riprodursi. abbiamo bisogno dell'Africa per attingere ai geni della resistenza e della resilienza. Di un popolo giovane, forte e capace di resistere e di lottare per resistere. Ci piaccia o non ci piaccia". ...

Perché Abbiamo bisogno di una 'Italia europea' : Noi di Ciudadanos guardiamo con interesse a iniziative come quella che si svolge oggi a Roma, e speriamo sinceramente che forze ugualmente europeiste nella politica, nella società civile, nel mondo ...

L’Aquarius è ancora al largo della Sicilia : “Abbiamo bisogno di cibo e acqua per arrivare fino a Valencia” : La nave Aquarius, delle Ong Sos Mediterranée e Medici Senza Frontiere, è ancora al largo delle coste Siciliane. "L'Aquarius è temporaneamente ferma al largo della Sicilia per ricevere da una nave della Guardia costiera italiana nuovi rifornimenti essenziali per percorrere il lungo tragitto fino a Valencia", spiegano su Twitter.Continua a leggere

NAINGGOLAN NON SI VENDE/ Caro Monchi - noi romanisti orfani di Totti Abbiamo bisogno del nostro Ninja : Cina o Inter non importa: NAINGGOLAN non si deve VENDEre: E' l'appello di un tifoso romanista a Monchi, Pallotta e Di Francesco perché non mandino via il Ninja(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 18:32:00 GMT)

Abbiamo bisogno di Mario Balotelli - : Che Balotelli e non Cirino Pomicino parli di politica, dunque, è perfettamente normale, perché la 'scienza' è stata resa alla portata di tutti. Basta avere un po' di spirito guerriero " e voglia di ...

Santos - i tifosi contestano Gabigol : 'Vai via - non Abbiamo bisogno di te'. VIDEO : Un inizio di stagione da incubo e una nuova sconfitta, quella per 2-0 contro l'Atletico Paranaense nell'ultimo turno, che scatena la rabbia dei tifosi: Santos terzultimo in classifica e in piena zona ...

Perché Abbiamo bisogno di un profumo per capelli : Non è indispensabile, ma è quel tocco in più che crea dipendenza. Parliamo del profumo per i capelli, formulato senza alcol che secca la chioma, con il plus di essere arricchito con oli e polimeri che lucidano e idratano le cuticole e ovviamente con gli stessi accordi olfattivi delle nostre fragranze preferite. La size è perfetta da tenere sempre in borsa, per una vaporizzata rinfrescante durante il giorno. Se le donne coreane amano ritoccarsi ...

Papa Francesco - Abbiamo bisogno di un cambiamento vero : Lo Spirito Santo, spiega il Papa durante la messa, 'è la forza divina che cambia il mondo'. Infine un pensiero va agli scontri che in questi giorni hanno insanguinato i confini tra Israele e i ...

Fuorionda di Casalino al TgLa7 - Mentana blocca tutto : 'Non Abbiamo bisogno di mezzucci' : Piccolo caso durante il TgLa7 . Enrico Mentana si è collegato con l'inviato a Montecitorio carpendo un involontario Fuorionda di Rocco Casalino , responsabile comunicazione M5S . Il collegamento va ...

Fuorionda di Casalino al TgLa7 - Mentana blocca tutto : 'Non Abbiamo bisogno di mezzucci' : Piccolo caso durante il TgLa7 . Enrico Mentana si è collegato con l'inviato a Montecitorio carpendo un involontario Fuorionda di Rocco Casalino , responsabile comunicazione M5S . Il collegamento va ...

Fuorionda di Casalino al TgLa7 - Mentana blocca tutto : 'Non Abbiamo bisogno di mezzucci' : Piccolo caso durante il TgLa7 . Enrico Mentana si è collegato con l'inviato a Montecitorio carpendo un involontario Fuorionda di Rocco Casalino , responsabile comunicazione M5S . Il collegamento va ...

Tg La7 - fuori onda di Rocco Casalino. Ma Mentana rientra in studio : "Non Abbiamo bisogno di mezzucci" : Nessun inganno, nessun tranello. Maratona Mentana intercetta un fuori onda di Rocco Casalino ma sceglie di non infierire, decidendo di tornare in studio.“No, non è corretto, usciamo” dice Enrico Mentana, nonostante fosse stato proprio lui lunedì pomeriggio ad interrompere in fretta e furia l’intervento di Tommaso Labate per collegarsi con Paolo Celata che, con cameraman a seguito, aveva avvicinato il capo della comunicazione dei Cinque ...

Gentiloni : 'Per la demografia noi Abbiamo bisogno di migranti nel nostro Paese' - la risposta di Salvini - : ... siamo pronti, insieme a tutto il centrodestra a lavorare per affrontare i problemi concreti degli italiani: lavoro, sicurezza, immigrazione, difesa degli interessi dell'Italia in Europa e nel mondo' ...