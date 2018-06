A Reggio Calabria nave militare con 46 migranti E’ sbarcata la Protector della marina

Maltempo - Reggio Calabria devastata dal temporale della notte : crolla storica scalinata in pieno centro - automobilisti soccorsi dai Vigili del Fuoco [FOTO] : 1/13 ...

Violento acquazzone su Reggio Calabria. Molti danni : Molti i danni che si sono verificati in seguito al Violento acquazzone su Reggio Calabria . Ancora una volta il maltempo si è fatto sentire. Violento acquazzone su Reggio Calabria Si contano i danni ...

Maltempo al Sud - violenti temporali nella notte : Messina - Reggio Calabria e Lecce in ginocchio - e non è ancora finita : 1/15 Villa San Giovanni (RC). Credit: Pier Paolo Papalia ...

Maltempo in Calabria e Sicilia : violento temporale nello Stretto - allagamenti a Reggio e Messina [GALLERY] : 1/8 Reggio Calabria ...

Cosenza - abbattuta l'ultima struttura abusiva della baraccopoli di via Reggio Calabria. Occhiuto : 'Riconquistiamo pezzi di città' : È una politica di rigenerazione che conduce a un'inclusione sociale reale. Abbiamo abbandonato l'idea di una città che formava luoghi-ghetto e ghettizzanti, visto che i residenti di questo campo ...

Reggio Calabria - appello cittadini zona sud : 'la nostra è una situazione drammatica' : COSE FUORI DAL MONDO!!! MA E' NORMALE???? alcune di queste sono persone anziane e sono rimaste sconcertate e spaventate. Inoltre visto che gli ispettori ambientali girano nei quartieri per ...

Reggio Calabria - impiegato e padre di famiglia con 2.000 immagini pedopornografiche : scattano le manette : Duemila video e immagini pedornografiche hanno portato in carcere un insospettabile padre di famiglia e impiegato. Dietro una vita normale si celava la personalità di un collezionista di immagini e ...

“Il bergamotto di Reggio Calabria. Produzione e valorizzazione” : al via il Master Universitario di II livello : Sabato 16 giugno alle ore 9 presso l’Aula Seminari del Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria è in programma la presentazione e l’avvio delle attività formative del Master Universitario di II livello per Tecnico Esperto su “Il bergamotto di Reggio Calabria. Produzione e valorizzazione” in collaborazione con la Città Metropolitana di Reggio Calabria. Lo scopo del Master è di ...

Reggio Calabria : al via il patto educativo tra scuole ed associazioni : ... a vivere i primi eventi formativi congiunti con il coinvolgimento anche del Tribunale per i Minorenni e con il mondo dello sport, ad incontrarsi per dare stabilità al gruppo di lavoro. Alla luce dei ...

‘Ndrangheta - ex consigliere Reggio Calabria condannato per concorso esterno : concorso esterno in associazione mafiosa. Cade sotto la scure del Tribunale di Reggio Calabria un altro pezzo di quella destra che, negli anni dell’ex sindaco di Reggio e poi governatore della Calabria Giuseppe Scopelliti, ha governato la città dello Stretto. Al termine del processo “Sistema-Assenzio” l’ex consigliere comunale Dominique Suraci è stato condannato a 12 anni di carcere. Il sostituto procuratore della Dda Stefano Musolino aveva ...

“Sii disponibile per qualcun altro” : ecco come partecipare alla Giornata Mondiale del Donatore 2018 a Reggio Calabria : Prosegue l’impegno del l’Associazione Donatori Volontari – Polizia di Stato DonatoriNati Onlus. “Be there for someone else. Give blood, share life” (“Sii disponibile per qualcun altro. Dona sangue e condividi la vita”): questo lo slogan scelto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità per la Giornata Mondiale del Donatore 2018. Istituita nel 2004 in occasione del 14 giugno, data di nascita dello scopritore dei gruppi sanguigni, Karl Landsteiner, ...

Sagat garantisce i voli con Napoli e Reggio Calabria : L' abbandono di Alitalia sulla tratta fra Torino Caselle e gli scali di Napoli e Reggio Calabria è stata oggetto di una interpellanza a cui ha risposto l'assessore al turismo Alberto Sacco al ...

Cinema ambulante : fino al 21 giugno in Calabria - Reggio ricorda Sacko : Un viaggio della speranza attraverso 23 paesi del mondo, dall'Afghanistan alle coste siciliane fino al confine tra Messico e Stati Uniti. 7, "FELICITE" di Alain Gomis , Senegal, Una donna cerca in ...

Condannato ex assessore Reggio Calabria : ANSA, - Reggio Calabria, 12 GIU - L'ex assessore ed ex consigliere comunale di Reggio Calabria Dominique Giovanni Suraci, di Alleanza nazionale, é stato Condannato a 12 anni di reclusione per concorso ...