A Carla Demaria il Premio Bellisario per categoria management : Roma, 16 giu. (AdnKronos) – Carla Demaria, Presidente di Ucina Confindustria Nautica e Presidente di Monte Carlo Yachts ha ricevuto a Roma, presso l’Auditorium del Foro Italico di Roma, il Premio Marisa Bellisario 2018 per la categoria management. Il Premio, istituito nel 1989 in ricordo di Marisa Bellisario, la prima top manager del nostro Paese, e giunto alla sua XXX Edizione, ogni anno premia le donne che si sono distinte nella ...