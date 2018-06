meteoweb.eu

: A #CarlaDemaria il #PremioBellisario per categoria management FondBellisario - BinaryOptionEU : A #CarlaDemaria il #PremioBellisario per categoria management FondBellisario - zazoomnews : A Carla Demaria il Premio Bellisario per categoria management - #Carla #Demaria #Premio #Bellisario - federturismo : RT @UcinaNautica: A Carla Demaria-Presidente di @UcinaNautica, il Premio “Marisa Bellisario” per la categoria Management @FondBellisario #U… -

(Di sabato 16 giugno 2018) Roma, 16 giu. (AdnKronos) –, Presidente di Ucina Confindustria Nautica e Presidente di Monte Carlo Yachts ha ricevuto a Roma, presso l’Auditorium del Foro Italico di Roma, ilMarisa2018 per la. Il, istituito nel 1989 in ricordo di Marisa, la prima top manager del nostro Paese, e giunto alla sua XXX Edizione, ogni anno premia le donne che si sono distinte nella professione, nel, nella scienza, nell’economia e nel sociale a livello nazionale e internazionale.“è un onore ricevere questo prestigioso riconoscimento a suggello dell’impegno e della passione che da sempre contraddistinguono il mio lavoro – ha dichiarato– Mi onora e mi emoziona tanto più perché si lega ad un ricordo di mia madre che, da giovane, mi vedeva come una futura Marisa. ...