24 Ore Le Mans 2018 | orario d’inizio e come vederla in tv Il programma completo

DIRETTA 24 Ore Le Mans - la gara LIVE : orario d’inizio e come seguirla minuto per minuto. Il programma completo : Oggi, sabato 15 giugno, a partire dalle 15.00, sul Circuit de la Sarthe (Francia), andrà in scena la gara di endurance più prestigiosa del mondo: la 24 Ore di Le Mans. Una corsa che emana un fascino particolare e che tutti i piloti sognano, prima o poi, di vincere. Tra i top driver che aspirano al massimo risultato c’è anche Fernando Alonso. L’anno scorso, il due volte campione del mondo di Formula Uno (2005-2006), aveva tentato l’avventura ...

Motori - 24 Ore di Le Mans : è dominio Toyota : TORINO - Vincere la 24 Ore di Le Mans è un sogno dichiarato da tempo e forse Fernando Alonso potrebbe realizzarlo presto. Lo spagnolo, che sabato 16 giungo sarà al via della 86ª edizione, partirà ...

Le Mans - Toyota e Alonso in pole alla 24 Ore : Prova d'orgoglio per la Ferrari 488 GTE #51 di AF Corse del campione del mondo GT in carica James Calado, insieme a Daniele Serra e Alessandro Pier Guidi quarta tra le due Ford. In GTE-Am ...

Ferrari 488 Pista - La Piloti Ferrari debutta alla 24 Ore di Le Mans : La Ferrari ha svelato alla 24 Ore di Le Mans il nuovo allestimento "Piloti Ferrari" della 488 Pista. L'ultima creazione del programma Tailor Made si ispira alla Ferrari 488 GTE numero 51 che ha permesso ad Alessandro Pier Guidi e a James Calado del team AF Corse di conquistare i titoli Piloti e costruttori 2017 del Fia World Endurance Championship. Il nuovo allestimento, come intuibile dal nome, sarà esclusivamente riservato ai clienti ...

24 Ore di Le Mans - Pole per la Toyota di Nakajima - Alonso e Buemi : La Toyota TS050 Hybrid #8 partirà dalla Pole position nell'ottantaseiesima edizione della 24 Ore di Le Mans. Kazuki Nakajima è riuscito a fermare il cronometro su 3:15.377, staccando di ben due secondi la vettura gemella #7 che non ha potuto poi provare a migliorarsi, a causa della pioggia. Terza posizione per il team Rebellion, con Lotterer - Jani e Senna che hanno preceduto la BR1 del team SMP Racing di Sarrazin - Orudzhev - Isaakyan, ...

Auto – 24 Ore di Le Mans : la Toyota di Alonso in pole grazie a Nakajima - il sogno vittoria è concreto : Il team Toyota formato da Alonso, Nakajima e Buemi ha conquistato la pole position nella 24 Ore di Le Mans La Toyota conquista la pole position dell’86ª edizione della 24 Ore di Le Mans, sbaragliando la concorrenza prima dell’arrivo della pioggia. La TS050 Hybrid ha monopolizzato le qualifiche della gara francese, soprattutto grazie a Kazuki Nakajima che ferma il crono su un sorprendente 3’15″377 all’inizio della ...

24 Ore Le Mans 2018 : Fernando Alonso e Toyota in pole e favoriti! Italiani ambiziosi nella GTE : Ormai ci siamo. Domani, sul Circuit de la Sarthe (Francia), andrà in scena la gara di endurance più prestigiosa del mondo: la 24 Ore di Le Mans. Una corsa che emana un fascino particolare e che tutti i piloti sognano, prima o poi, di vincere. Tra i top driver che aspirano al massimo risultato c’è anche Fernando Alonso. L’anno scorso, il due volte campione del mondo di Formula Uno (2005-2006), aveva tentato l’avventura nella 500 Miglia di ...

24 Ore di Le Mans 2018 : la Toyota di Fernando Alonso in pole position! Porsche dominanti in GTE con Bruni e Cairoli : La pioggia e l’oscurità non hanno cambiato la storia di queste qualifiche della 86esima edizione della 24 Ore di Le Mans. Le Toyota si sono confermate in vetta, più veloci di tutte, in vista della gara di sabato, che prenderà il via alle ore 15.00 La TS050 Hybrid ha dettato legge ed in particolare è stato Kazuki Nakajima a regalare al team nipponico la soddisfazione della pole position, scendendo a 3’15″377 nelle prime fasi ...