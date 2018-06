211 Rapina in corso | Nicolas Cage ' dorme' ma poi frena il crimine

211 – Rapina in corso ci mette tantissimo ma alla fine inizia a sparare : Quanto è accettabile attendere, in un film di serie B, per andare al sodo, cioè per andare a quella parte che qualifica il film al genere cui appartiene (le scene di paura in un horror, quelle d’amore in un melò o quelle d’azione in un film d’azione)? 211 – Rapina in corso mette alla prova questa domanda con una parte iniziale infinita in cui getta le basi per tantissime trame e tantissimi personaggi diversi, come se davvero non fosse ...