17 giugno - Torna il ' Sol Festival' organizzato dalla ' Cantina Museo Albea' di

Torna il Wind Summer Festival dal 22 al 25 giugno in Piazza del Popolo a Roma! : Torna l’imperdibile appuntamento con la musica dell’estate, Torna il “Wind Summer Festival”! Il 22, 23, 24 e 25 giugno, infatti, la grande musica andrà in scena in Piazza del Popolo a Roma (dalle ore 20.00 – ingresso gratuito) con il consueto evento dell’estate che vedrà alternarsi sul palco importanti artisti italiani e internazionali e decreterà la colonna sonora dell’estate 2018! Per la prima volta sul palco del “Wind Summer Festival”, ...

Popoli Pop Cult Festival. Torna dal 28 giugno al 1° luglio a Bagnara. Europa : focus dell'anno : Le novità introdotte quest'anno riguardano per lo più la parte spettacoli, che si arricchisce di una componente inedita, quella dei Djs più famosi che ogni sera, nella zona del fossato che conTorna ...

Popoli Pop Cult Festival. Torna dal 28 giugno al 1° luglio a Bagnara. Europa : focus dell'anno : Le novità introdotte quest'anno riguardano per lo più la parte spettacoli, che si arricchisce di una componente inedita, quella dei Djs più famosi che ogni sera, nella zona del fossato che conTorna ...

Simona Ventura ospite a Belve/ Video - tornano sul Nove le interviste di Francesca Fagnani (15 giugno) : Simona Ventura ospite a Belve intervistata da Francesca Fagnani, ecco il Video promo del programma che torna sul Nove nella seconda serata di oggi, venerdì 15 giugno 2018.(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 16:37:00 GMT)

Una Vita anticipazioni dal 18 al 22 giugno : Pablo torna - la morte di Mauro : Anticipazione Una Vita prossima settimana: il ritorno di Pablo ad Acacias, Mauro dichiarato morto Le anticipazioni di Una Vita che riguardano le puntate della prossima settimana rivelano che Rosina e Liberto stanno per partire per il Marocco ed ecco che fa il suo ritorno Pablo. Il giovane, però, torna senza la moglie e rivela alla […] L'articolo Una Vita anticipazioni dal 18 al 22 giugno: Pablo torna, la morte di Mauro proviene da Gossip e ...

Protezione civile : tornano i campi scuola - al 16 giugno i primi tre progetti in Emilia-Romagna e Veneto : Entra nel vivo l’undicesima edizione dei campi scuola “Anch’io sono la Protezione civile”, il progetto dedicato ai ragazzi dai 10 ai 16 anni, organizzato dal Dipartimento della Protezione civile, in collaborazione con le Regioni e le organizzazioni nazionali e locali di volontariato, che quest’anno, dal 16 giugno al 9 settembre potrà contare sulla collaborazione di 117 Organizzazioni di volontariato e su oltre 280 campi scuola attivati su tutto ...

Una Vita/ Anticipazioni : dopo la pausa tornano gli amici di Acacias 38 - ecco la trama! (15 giugno 2018) : Una Vita, trame e Anticipazioni del 15 giugno 2018: dopo la pausa per i Mondiali di Calcio, gli amici di Acacias 38, tornano al solito orario su Canale 5, cosa succederà?(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 08:13:00 GMT)

Torna il Wind Summer Festival dal 22 al 25 giugno in Piazza del Popolo a Roma! : Torna l’imperdibile appuntamento con la musica dell’estate, Torna il “Wind Summer Festival”! Il 22, 23, 24 e 25 giugno, infatti, la grande musica andrà in scena in Piazza del Popolo a Roma (dalle ore 20.00 – ingresso gratuito) con il consueto evento dell’estate che vedrà alternarsi sul palco importanti artisti italiani e internazionali e decreterà la colonna sonora dell’estate 2018! Per la prima volta sul palco del “Wind Summer Festival”, ...

Belve - torna su Nove venerdì 15 giugno il programma di Francesca Fagnani. Prima ospite - Simona Ventura : Dopo il successo di questa Primavera, tornano le protagoniste di “Belve”, il ciclo di interviste che pone al centro del racconto donne combattenti, dal carattere indomabile e dal vissuto straordinario, che si svelano alla giornalista Francesca Fagnani. Non è necessario amarle, ma non si può fare a meno di ascoltarle. Si riparte venerdì 15 giugno alle 22.45 sul Nove di Discovery Italia, con la Prima intervista ad una vera guerriera, una belva ...

Beautiful oggi non va in onda/ La soap torna venerdì 15 giugno : Bill e Liam si riconciliano? : Beautiful oggi non va in onda per dare spazio alla Cerimonia di apertura dei Mondiali di Calcio, la soap torna venerdì 15 giugno: Bill e Liam si riconciliano?(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 07:11:00 GMT)

Il 15 giugno Torna Ostia Antica Festival : Il 13 e il 14 luglio, due giorni in cui la grande danza sarà la protagonista assoluta con la prima edizione dell' HERITART Festival che proporrà spettacoli sul tema del Mar Mediterraneo . il 13 ...

Radici/ Anticipazioni 13 giugno 2018 : Kunta Kinte torna nell'ultima puntata (finale di stagione) : Roots - Radici, Anticipazioni del 13 giugno 2018, in prima Tv su Rete 4. George ritorna a casa dopo 20 anni e sceglie di lottare per diventare libero.(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 14:30:00 GMT)

Tornano i problemi di surriscaldamento per Honor 7 : situazione a giugno 2018 : Dopo diverse settimane di silenzio, complice anche una strategia rivedibile da parte del produttore, torniamo a parlare di Honor 7. Nonostante siano trascorsi quasi tre anni dalla sua commercializzazione, ancora oggi ci sono tantissimi utenti legati a questo prodotto, che ha avuto il merito di imporre il nome di questo brand nel nostro Paese e nel resto d'Europa. Come stanno le cose? Quali sono le prospettive per il pubblico che ancora non ...

Sacrificio d’Amore - torna in TV da mercoledì 20 giugno in prime time su canale 5 : Sacrificio d’Amore su canale 5 da mercoledì 20 giugno, in prima serata, solo puntate inedite. La fiction che ci aveva fatto appassionare i primi di dicembre (poi sospesa per gli ascolti non proprio esaltanti) sta per tornare! Mediaset ci riprova. Sacrificio d’Amore: da mercoledì 20 giugno in prime time su canale 5 “Sacrificio d’Amore” è una romantica storia ambientata nelle spettacolari cave di marmo di Carrara che si snoda dal 1913, ultimo anno ...