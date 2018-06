100 anni di Ericsson in Italia | tra passato e il futuro 5G

La pioniera delle assicurazioni sociali in Svizzera compie 100 anni : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Maltempo al Sud - situazione critica in Puglia : oltre 100mm di pioggia e numerosi tornado - danni e disagi in tutta la Regione. Diluvia anche in Sicilia [LIVE] : Il Maltempo che sta colpendo il Sud Italia in queste ore s’è particolarmente accanito sulla Puglia, dove si registrano numerose criticità per le piogge torrenziali e le trombe d’aria. Tra ieri sera e oggi pomeriggio sono caduti ben 137mm di pioggia a Palo del Colle, 88mm a Cisternino, 66mm a Bari, 35mm a Corato, 33mm a Terlizzi. Violenti temporali nel primo pomeriggio di oggi hanno inoltre scaricato nell’estremità meridionale ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia : 100mila euro a Pinzano per risarcire i danni : La Regione Friuli Venezia Giulia ha stanziato a favore del Comune di Pinzano al Tagliamento (Pn) la cifra di 100mila euro che serviranno per coprire le spese sostenute dall’Amministrazione locale a causa degli eventi atmosferici accaduti a metà dicembre del 2017 e nei primi giorni del 2018. Lo ha deciso la Giunta Fedriga approvando, su proposta dell’assessore alle Autonomie locali, Pierpaolo Roberti, una apposita delibera. La ...

RIFORMA PENSIONI 2018/ Quota 100 penalizza anche chi ha 18 anni di contributi al 1995 (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, ultime notizie su Quota 100 e Quota 41: Salvini, "superamento legge Fornero fin da subito". Intanto dal 2019 gli assegni saranno più bassi: ecco perché(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 18:20:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI 2018/ Salvini : “subito Quota100 - 41anni di contributi sono sufficienti” (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, quota 100 con 64 anni d'età e 36 anni di contributi: provvedimento in autunno, il commento del dem Cesare Damiano che avverte sull'APE social(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 16:56:00 GMT)

100 anni battaglia Solstizio - il diario del tenente Prato : Era la mattina del 15 giugno 1918 quando i cannoni austro-ungarici lungo il Piave aprirono il fuoco contro il fronte italiano: cominciò la battaglia del Solstizio, una delle più violente del primo ...

In pensione con Quota 100 : quanti anni di lavoro si risparmiano? : La Quota 100 rimane la principale novità su cui sta lavorando il nuovo governo per riformare il sistema pensionistico italiano e la

Ragusa - Mario Blangiardi festeggia 100 anni : Oggi, 10 giugno, Mario Blangiardi festeggi i 100 anni. Oltre all'importante traguardo il centenario ha votato per le Amministrative.

Gb - marcia ricorda 100 anni voto donne : LONDRA, 10 GIU - In migliaia in corteo per ricordare i 100 anni della prima grande vittoria nella battaglia per il diritto di voto alle donne in Gran Bretagna e rilanciare la sfida sulla parità ai ...

RIFORMA PENSIONI/ Quota 100 - Damiano : partire da 63 anni. Ape social sia strutturale (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultimissime. Quota 100, Damiano: partire da 63 anni. Ape social sia strutturale. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 8 giugno(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 13:54:00 GMT)

Scicli - Carmela Occhipinti festeggia 100 anni : Il vice sindaco Caterina Riccotti a nome dell'Amministrazione comunale di Scicli ha partecipato ai festeggiamenti dei 100 anni di Carmela Ochipinti.

RIFORMA PENSIONI 2018/ Quota 100 - Brambilla insiste : paletto per i 64 anni di età (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 8 giugno. Quota 100, le parole di Alberto Brambilla sul paletto di 64 anni. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 05:36:00 GMT)

Uccide una donna di 100 anni per rubarle la borsetta : chi è l’omicida di Zofija - già arrestato : Uccide una donna di 100 anni per rubarle la borsetta: chi è l’omicida di Zofija, già arrestato La rapina era avvenuta lo scorso 28 maggio a Derby, in Regno Unito. Un uomo, di cui non è stata diffuse le generalità, è stato fermato. La donna era stata buttata a terra e lasciata agonizzante. Purtroppo i […] L'articolo Uccide una donna di 100 anni per rubarle la borsetta: chi è l’omicida di Zofija, già arrestato proviene da NewsGo.