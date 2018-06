10° Campionato Mondiale Cmas di Apnea indoor al via

sportfair

(Di sabato 16 giugno 2018) L’11 Giugno con l’arrivo a Lignano Sabbiadoro (UD) di tutte le delegazioni, è iniziata la decima edizione deldi, nella piscina olimpica del Bella Italia & EFA Village per concludersi sabato 17 giugno 2018 Organizzato dalla FIPSAS in collaborazione con il Comitato Organizzatore “Underwater Activities International Events”, i mondiali hanno visto la partecipazione di circa centotrenta atleti in rappresentanza delle seguenti ventiquattro Nazioni: Algeria; Argentina; Belgio; Cile; Colombia; Corea; Croazia; Danimarca; Ecuador; Francia; Germania; Grecia; Marocco; Repubblica Ceca; Russia; Serbia; Slovacchia; Slovenia; Spagna; Tunisia; Turchia; Ucraina; Venezuela; oltre naturalmente all’Italia. La cerimonia di apertura, che decretava l’inizio ufficiale del, si è svolta il martedì 12, nella sala auditorium del complesso natatorio del ...