EuroZona - accelerano salari e costo lavoro nel 1° trimestre : Teleborsa, - Sale il costo del lavoro nella Zona Euro , che registra nel 1° trimestre dell'anno un +2% . Il dato si confronta con il +1,4% del 4° trimestre del 2017, rivisto al ribasso da un +1,6% ...

EuroZona - migliora il commercio con l'estero ad aprile : Aumenta il surplus commerciale dell'Eurozona ad aprile . Nel mese in esame l'attivo è stato pari a 16,7 miliardi di euro , in rialzo rispetto ai 15,7 miliardi dello stesso mese dell'anno precedente, e ...

Zona Euro - l'inflazione cresce come da attese : Accelera secondo le previsioni l' inflazione dell'EuroZona , supportando le decisioni della BCE di ieri 15 giugno sulla fine del quantitative easing a fine 2018. Secondo l'Ufficio statistico Europeo , ...

Tria incontra Scholz : discusso di Ecofin - unione bancaria e EuroZona : Il Ministro dell'Economia, Giovanni Tria, ha incontrato nella sua visita di lavoro a Berlino il Ministro federale delle Finanze Olaf Scholz

Tria incontra Scholz : discusso di Ecofin - unione bancaria e EuroZona : Sempre oggi, 14 giugno, Tria ha incontrato il Ministro federale dell'Economia e dell'Energia Peter Altmaier . Il faccia a faccia è stato incentrato sul rilancio della politica degli investimenti in ...

Zona Euro - l'occupazione cresce più del previsto nel primo trimestre : A due colori il tasso di occupazione della Zona Euro nel primo trimestre del 2018 . L'indice è salito dello 0,4% dopo il +0,3% riportato nel quarto trimestre del 2017. Battute le attese degli analisti ...

Zona Euro - la produzione industriale torna in negativo : torna in negativo ad aprile la produzione industriale dell'EuroZona dopo i segnali di ripresa mostrati nel mese precedente . Secondo quanto riportato dall'Istituto di Statistica dell'Unione Europea , ...

Calenda : permanenza Italia nell'euroZona incompatibile con il governo della Lega : Lo sostiene l'ex ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, intervenendo al convegno 'Dal contratto giallo-verde ai rischi per l'economia', in corso a Roma. "Nel processo di governance dell'...

Zona Euro - per Vasiliauskas - Bce - Italia non è minaccia : La situazione politica in Italia non rappresenta una minaccia all'euroZona, nonostante le agitazioni che sta causando sui mercati finanziari. Lo ha detto il membro del board della Bce Vitas Vasiliauskas.

Piazza Affari ultima in Europa tra G7 e attesa Bce. Spread in Zona 260 : Vendite sull'azionario europeo. Trump sempre più isolato sul tema dazi. Male Francoforte dopo il dato deludente sugli ordini all'industria, l'euro torna sotto 1,18 dollari. Auto e tech sotto pressione. Fiammata dello Spread Btp/Bund in avvio, sulle incertezze per l'implementazione del programma del nuovo Governo italiano. Wall Street in calo...

