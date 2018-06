YouTube Music si prepara ad introdurre un telecomando remoto e YouTube testa nuovi nomi

AT Player permette di ascoltare musica su YouTube e scoprire nuovi brani : AT Player è un'applicazione che mette a disposizione dell'utente un lettore musicale con un popup che consente di usare altre app mentre si ascolta gratuitamente e senza interruzioni la musica da YouTube. Le funzionalità presenti nel lettore sono: equalizzatore, modalità Shuffle e Ripetizione, timer di spegnimento, supporto per i testi delle canzoni e per le cuffie, risparmio batteria con riduzione automatica della luminosità. L'articolo AT ...

Il web player di YouTube Music sta diventando disponibile per più utenti : Il web player di YouTube Music sta diventando disponibile per un numero crescente di utenti, secondo alcuni rapporti sul web di persone che hanno accesso al web player. Alcuni utenti hanno ricevuto l'email di benvenuto nel nuovo servizio, ma non tutti riescono ancora ad accedere al web player. L'articolo Il web player di YouTube Music sta diventando disponibile per più utenti proviene da TuttoAndroid.

Vevo vuole dedicarsi solo al suo punto di forza : i video musicali su YouTube : La maggior parte delle persone probabilmente conosce il nome di Vevo unicamente in quanto associato ad una miriade di famosissimi video musicali su YouTube. Questo è il vero punto di forza di Vevo e l'azienda starebbe pensando di dedicarvisi in modo esclusivo, mettendo da parte tutto il resto. L'articolo Vevo vuole dedicarsi solo al suo punto di forza: i video musicali su YouTube proviene da TuttoAndroid.

Come Usare SUBITO YouTube Music In Italia | Download APK : Download APK YouTube Music in Italia per Android. Ecco Come scaricare, provare e installare SUBITO YouTube Music sul tuo smartphone Android. Guida per utilizzare SUBITO YouTube Music in anteprima su qualsiasi smartphone Android Provare SUBITO YouTube Music in anteprima (Download APK YouTube Music Android) Negli scorsi giorni, Come probabilmente hai letto su YLU, Google ha lanciato il nuovo servizio di […]

Google lancia YouTube Music e YouTube Premium per sostituire gli attuali servizi : Google lancia il nuovo servizio YouTube Music, al momento non in Italia, che sostituirà in futuro Google Play Musica e sarà affiancato da YouTube Premium. L'articolo Google lancia YouTube Music e YouTube Premium per sostituire gli attuali servizi proviene da TuttoAndroid.

Musica non protetta da copyright per YouTube : Se sei tra gli utenti veterani della rete sai benissimo che puoi ascoltare Musica gratis direttamente da YouTube, per molti un vero e proprio juke-box pieno di Musica da ascoltare gratis tramite il sito Web o tramite le app dedicate. Ma se vuoi caricare personalmente della Musica da utilizzare come sottofondo per i tuoi video, […] Musica non protetta da copyright per YouTube

Musica su smartphone : YouTube sfida Spotify - arriva il nuovo servizio streaming [INFO e DETTAGLI] : Novità interessanti per i servizi di Musica online che permettono di ascoltarla in streaming direttamente dal proprio smartphone: Google scende in campo con uno dei suoi colossi e lancia il servizio YouTubeMusic, sfidando i principali competitor come Spotify, Apple e Deezer. Il servizio partirà il 22 maggio negli Stati Uniti, Corea del Sud, Messico, Australia e Nuova Zelanda, con altri 14 Paesi a seguire nelle settimane successive, compresa ...

Ecco cosa cambia per gli abbonati Google Play Musica con i nuovi servizi di YouTube : Gli abbonati a Google Play Musica al momento potranno continuare ad utilizzare tale servizio senza variazioni sull'abbonamento pagato fino ad oggi L'articolo Ecco cosa cambia per gli abbonati Google Play Musica con i nuovi servizi di YouTube proviene da TuttoAndroid.

YouTube Music - abbonamento per musica in streaming. Google sfida Spotify e Apple Music : Google ha deciso di cambiare strategia per provare ad inseguire Apple Music, Spotify e Tidal nella lotta per il mercato della Musica in streaming. Se finora aveva giocato tutte le fiches sul Play Music, che però non ha convinto gli utenti fino in fondo, adesso prova a (ri)mettere in campo la piattaforma di riferimento per la Musica online: YouTube. La prossima settimana il social con più di un miliardo di utenti al mese lancerà YouTube Music, un ...

Google sfida Spotify e lancia YouTube Music : ROMA – Rendere il mondo della Musica più facile da esplorare e più personalizzato che mai. E’ questo l’intento di YouTube Music, il nuovo servizio di streaming Musicale di Google. Canzoni ufficiali, album, migliaia di playlist, oltre allo straordinario catalogo di remix, esibizioni dal vivo e video Musicali di YouTube che non puoi trovare da […] L'articolo Google sfida Spotify e lancia YouTube Music proviene da NewsGo.

Google raddoppia con YouTube Music e YouTube Premium - addio Red : Google smembra YouTube Red e introduce due nuove offerte: YouTube Music, disponibile gratuitamente con annunci o 9,99$ al mese, e YouTube Premium per contenuti video originali, costa 11,99$ al mese. Google raddoppia, a Play Music aggiunge YouTube Music YouTube Music è il concorrente diretto di Spotify, con “un’app mobile reimmaginata” e un nuovo desktop player, entrambi progettati specificamente per la Musica. Il vantaggio ...

YouTube ha annunciato YouTube Music - un nuovo servizio di musica in streaming a pagamento senza pubblicità : YouTube ha annunciato che martedì prossimo (22 maggio) attiverà YouTube Music, una versione rinnovata per ascoltare la Musica in streaming, con nuove funzionalità simili a quelle di Spotify e di Apple Music, per trovare più facilmente le canzoni e ottenere The post YouTube ha annunciato YouTube Music, un nuovo servizio di Musica in streaming a pagamento senza pubblicità appeared first on Il Post.

YouTube Music - il rilancio la piattaforma musicale di Google : Con 1,5 miliardi di utenti mensili che fruiscono contenuti Musicali, YouTube rimane la piattaforma di streaming numero uno al mondo per quanto riguarda la Musica (e no solo). Ma mentre aumentano gli iscritti a servizi a pagamento come Spotify e Apple Music, anche la società gestita da Google vuole monetizzare il suo appeal Musicale. Nei prossimi giorni rilancerà, infatti, negli Stati Uniti la sua piattaforma YouTube Music. Con un sito e un app ...

YouTube Music Ufficiale : Cosa E’ - Come Funziona - Quanto Costa : YouTube Music è Ufficiale: scopriamo il nuovo servizio di streaming Musicale di Google. Cosa è YouTube Music? Come Funziona YouTube Music? Quanto si paga YouTube Music? Quanto Costa YouTube Music? Ecco tutto quello che devi sapere Google lancia YouTube Music e YouTube Premium Ci siamo: dopo vari rumor finalmente Google ha presentato ufficialmente il nuovo servizio YouTube Music, un concorrente […]