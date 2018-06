Xylella e meteo | Italia verso il dimezzamento della produzione di olio

meteoweb.eu

(Di venerdì 15 giugno 2018) Il settore olivicolono, già alle prese con l’emergenza nazionale ‘fastidiosa‘ che ha distrutto l’economia olivicola del Salento e messo a repentaglio l’intero cuore olivicolo nazionale, adesso fa la conta dei danni provocati dalle gelate di fine inverno e dalle bizze deldi queste settimane. Le temperature e le precipitazioni di questi giorni non aiutano l’attecchimento dei fiori delle poche piante rimaste indenni dall’ondata di freddo polare di febbraio. In base a questi dati il Consorzio Nazionale degli Olivicoltori stima ilnella campagna olearia 2018/2019. La fioritura risulta gravemente compromessa (perdite stimate tra il 70 ed il 90%) in molte regionine: Liguria, Toscana, Umbria, Abruzzo e Campania. Particolarmente colpite sono il Lazio e la Puglia, nella zona più produttiva ...