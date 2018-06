Xylella | Coldiretti Puglia | -60% di olive nel Salento | danni per 1 | 5 mld 

Xylella - Coldiretti Lecce : “Subito il programma di ricostruzione” : Per l’emergenza Xyella, Coldiretti Lecce, in una nota sottolinea che è un “bene la creazione di un programma nazionale di ricostruzione, co-finanziato dall’Unione assieme ai fondi dello Sviluppo Rurale”. Il presidente di Coldiretti Lecce, Pantaleo Piccinno e il direttore Giuseppe Brillante, in particolare, “accolgono con soddisfazione la richiesta degli europarlamentari Paolo De Castro e Raffaele Fitto ...

Xylella - Coldiretti Puglia : 1 miliardo di danni - “l’UE faccia la sua parte” : In riferimento alla questione Xylella, “abbiamo chiesto che anche l’UE faccia la sua parte, a partire dai gravosi costi per i monitoraggi che non possono ricadere solo su Italia e Regione Puglia”: lo ha spiegato il presidente di Coldiretti Puglia, Gianni Cantele, all’incontro con gli ispettori UE a Brindisi. “I danni a carico di aziende olivicole, frantoi e vivai, ad oggi stimati per difetto superano il miliardo di ...

Xylella - Coldiretti Puglia : “Alberobello e Massafra indenni” : Fuori dall’area di quarantena i comuni di Alberobello e Massafra, secondo gli accertamenti di Coldiretti attraverso gli uffici di Bruxelles, che risultano tuttora territori indenni da Xylella Fastidiosa. E’ quanto afferma in una nota Coldiretti Puglia secondo cui, “è stato almeno ridimensionato il danno, grazie al pressing del ministero che ha testimoniato l’assenza di piante infette in quelle zone ed è la riprova di ...

Xylella - Coldiretti : 10 milioni di piante colpite - danni per 1 miliardo : Sono saliti a un miliardo i danni provocati dal diffondersi della Xylella fastidiosa che ha infettato circa 10 milioni di piante in Puglia dove è comparsa per la prima volta nell’ottobre del 2012, quando fu data la prima segnalazione di anomali disseccamenti su un appezzamento di olivo. E’ quanto afferma la Coldiretti in relazione al deferimento dell’Italia alla Corte di giustizia Ue da parte della Commissione europea per non aver ...

Xylella - Coldiretti Lecce : “Deferimento Ue? Sarebbe il colmo” : Coldiretti Lecce è critica nei confronti dell’Unione europea, con particolare riguardo ad una eventuale procedura di deferimento verso l’Italia per non avere finora fatto tutto il possibile contro la diffusione del batterio Xylella fastidiosa, considerato responsabile del disseccamento degli ulivi pugliesi. “Tra Regione Puglia, governo nazionale e Unione europea – sostiene il presidente di Coldiretti Lecce, Pantaleo ...