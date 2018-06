Xiaomi sta testando Android 8 1 Oreo per Mi A1 | la versione stabile è attesa a breve

Xiaomi lancia un nuovo stabilizzatore MIJIA a meno di 80 euro : Xiaomi ha presentato oggi il nuovo stabilizzatore per smartphone della famiglia MIJIA, presto in vendita in Cina a 599 yuan, poco meno di 80 euro. L'articolo Xiaomi lancia un nuovo stabilizzatore MIJIA a meno di 80 euro proviene da TuttoAndroid.

Come installare Xiaomi.eu su smartphone Xiaomi : In questa guida vi spiegheremo Come installare Xiaomi.eu sul vostro smartphone Xiaomi, ed il motivo è abbastanza semplice: spesso quando acquistiamo prodotti da store di importazione, Come ad esempio GearBest, potrebbero arrivare con installare una ROM non adatta all’utilizzo del telefono sul territorio italiano. Ci sono infatti molte differenze tra le versioni MIUI, e la Xiaomi.eu è un ottimo compromesso per chi è alla ricerca di una ROM ...

Xiaomi Mi 8 Explore Edition? Possono bastare 4 euro e tanta fantasia per averlo : Non volete aspettare l'arrivo di Xiaomi Mi 8 SE sul mercato, o volete risparmiare ma avere il look see through? Ecco una soluzione decisamente economica. L'articolo Xiaomi Mi 8 Explore Edition? Possono bastare 4 euro e tanta fantasia per averlo proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi presenta Mi TV 4 da 75 pollici e Mi VR standalone con Snapdragon 821 : Nell'evento nel quale sono stati presentati Xiaomi Mi 8, Mi 8 SE, Mi Band 3 e MIUI 10, Xiaomi ha lanciato anche una nuova smart TV da 75 pollici e un visore VR standalone. L'articolo Xiaomi presenta Mi TV 4 da 75 pollici e Mi VR standalone con Snapdragon 821 proviene da TuttoAndroid.

Google sta tornando in Cina : Files Go arriva negli app store di Xiaomi e Huawei : Continua la marcia di riavviCinamento di Google alla Cina: se qualche giorno fa c'era stato il lancio ufficiale della piattaforma mobile di realtà aumentata, questa volta tocca a Files Go, ora disponibile per gli utenti in Cina tramite quattro app store locali, tra cui quelli di Xiaomi e Huawei. L'articolo Google sta tornando in Cina: Files Go arriva negli app store di Xiaomi e Huawei proviene da TuttoAndroid.

Un nuovo smartphone Xiaomi è stato approvato dal TENAA e potrebbe essere il prossimo Redmi 6A : Un nuovo smartphone del produttore cinese è stato approvato dal TENAA e potrebbe trattarsi del prossimo Xiaomi Redmi 6A. Il cuore di Xiaomi Redmi 6A sarà probabilmente uno Snapdragon 625 con RAM da 2 GB, 3 GB e 4 GB affiancati da 16 GB, 32 GB e 64 GB per lo storage, inoltre il dispositivo dovrebbe arrivare in almeno 10 varianti di colore. L'articolo Un nuovo smartphone Xiaomi è stato approvato dal TENAA e potrebbe essere il prossimo Redmi 6A ...

MIUI 10 ricorda parecchio Android P - intanto ecco Xiaomi Mi 8 nei primi render stampa : Xiaomi Mi 8 si mostra in un presunto render stampa con tanto di lettore di impronte posteriore, mentre nuove immagini confermerebbero la somiglianza tra MIUI 10 e Android P. L'articolo MIUI 10 ricorda parecchio Android P, intanto ecco Xiaomi Mi 8 nei primi render stampa proviene da TuttoAndroid.

Che prezzo per Xiaomi Mi Band 3 - secondo i rumor : dovrebbe costare quanto il modello precedente : Non sappiamo molto sul conto di Xiaomi Mi Band 3, che sarà presentata giovedì 31 maggio, però oggi possiamo dare un'occhiata a quello che dovrebbe essere il prezzo di lancio in Cina. L'articolo Che prezzo per Xiaomi Mi Band 3, secondo i rumor: dovrebbe costare quanto il modello precedente proviene da TuttoAndroid.

Costano meno di 15 euro le nuove cuffie Xiaomi Iron Ring Earphone 2 : Xiaomi ha lanciato un nuovo paio di cuffie auricolari da meno di 15 euro, che saranno disponibili in Cina a partire dal primo giugno. L'articolo Costano meno di 15 euro le nuove cuffie Xiaomi Iron Ring Earphone 2 proviene da TuttoAndroid.

Continuano le promozioni e gli sconti strepitosi da GearBest - con la nuova stampante Xiaomi : Scopriamo quali sono i prodotti in offerta su GearBest per questo weekend, con la stampante Xiaomi in evidenza, insieme a molti altri prodotti. L'articolo Continuano le promozioni e gli sconti strepitosi da GearBest, con la nuova stampante Xiaomi proviene da TuttoAndroid.

Addio Xiaomi Mi 7 - saranno Xiaomi Mi 8 e Xiaomi Mi 8 SE le superstar del 31 maggio : Sembra tramontare definitivamente l'ipotesi di Xiaomi Mi 7. Il 31 maggio dovrebbero essere presentati Xiaomi Mi 8 e il fratello maggiore Xiaomi Mi 8 SE. L'articolo Addio Xiaomi Mi 7, saranno Xiaomi Mi 8 e Xiaomi Mi 8 SE le superstar del 31 maggio proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi a breve in Italia : ecco quanto dovrebbero costare Mi MIX 2S e Redmi Note 5 : Mancano meno di un paio di giorni all'evento stampa con cui Xiaomi sbarcherà ufficialmente nel nostro Paese e l'attesa molto presto sarà finita, per la gioia di coloro che aspettano questo momento da anni. L'articolo Xiaomi a breve in Italia: ecco quanto dovrebbero costare Mi MIX 2S e Redmi Note 5 proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi testa nuove gesture su MIUI 9 Global Beta per Xiaomi Mi MIX 2 : Xiaomi sta testando nuove gesture per la prossima MIUI, come testimonia la versione Beta di MIUI 9 per Xiaomi Mi MIX 2 trapelata la scorsa settimana. L'articolo Xiaomi testa nuove gesture su MIUI 9 Global Beta per Xiaomi Mi MIX 2 proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Redmi 5A è stato lo smartphone Android più venduto a marzo : Stando al nuovo report pubblicato dallo staff di Counterpoint Research, lo Xiaomi Redmi 5A è stato lo smartphone Android più venduto nel mese di marzo L'articolo Xiaomi Redmi 5A è stato lo smartphone Android più venduto a marzo proviene da TuttoAndroid.